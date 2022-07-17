انجام ۲۳۸۸ مورد بازدید از نانوایی های گیلان

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از ۲۰ نانوایی که اصول پخت و ساعت کار را به درستی رعایت کردهاند، اظهار کرد: علاوه بر تقدیر از عملکرد این نانواییها به عنوان تشویق سهمیه آرد آنها افزایش شده است.
رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه تا امروز بیش از ۳ هزار کارتخوان هوشمند در نانواییهای استان توزیع شده است، تصریح کرد: این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: برای نانواییهایی که به شکل مجتمع فعالیت کرده و تک کارتخوان پاسخگوی نیاز آنها نیست کارتخوان دوم داده میشود.
محمدی بیان کرد: برنامههای تشویقی برای نانواییهایی که هماهنگ با سیاست دولت و رضایت مردم کار کنند ادامه دارد و از سهمیه آرد فوق العاده برخوردار میشوند.
رئیس جهاد کشاورزی گیلان عنوان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۳۸۸ مورد بازدید از نانوایی در استان انجام شده که ۳۰۵ مورد دارای تخلف بودند و ۱۰۵ نانوا نیز تقدیر شدند.
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