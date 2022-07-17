به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کلاوس مولر»، رئیس آژانس شبکه گاز آلمان می‌گوید گرچه ذخیره گاز طبیعی آلمان نزدیک به ۶۵ درصد است، این مقدار هنوز کافی نیست تا زمستان را بدون گاز روسیه سر کنیم.

به گفته این مقام آلمانی «هیچ سناریویی وجود ندارد» که آلمان کاملاً بدون گاز باقی بماند.

وی اعلام کرد که حتی اگر واردات گاز روسیه متوقف شود، برلین گاز موردنیاز خود را از نروژ، هلند، بلژیک یا در آینده از گاز مایع خود آلمان تأمین می‌کند.

این اظهارات مولر در حالی بیان می‌شود که چند هفته پیش در گفت‌وگویی اعلام کرده بود در صورتی که عرضه گاز روسیه به صورت کامل متوقف شود، ذخیره گاز آلمان تنها برای یک یا دو ماه کافی است.

کشورهای اروپایی در چند ماه اخیر و پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، به علت اعمال تحریم‌های شدید اتحادیه اروپا و آمریکا علیه مسکو، از افزایش جهشی قیمت‌های سوخت و گاز رنج می‌برند.

وی با بیان اینکه کار تعمیر و نگهداری خطوط «نورد استریم ۱» روز پنچ‌شنبه به اتمام می‌رسد افزود: توانایی آلمان برای گذر امن از فصل زمستان تا حد خیلی زیادی به این بستگی دارد که جریان گاز در خطوط نورد استریم ۱ برقرار باشد و اینکه با چه کمیتی در جریان باشد.

نورد استریم به مجموعه‌ای از خطوط لوله انتقال گاز طبیعی گفته می‌شود که گاز روسیه را به آلمان منتقل می‌کنند. روز دوشنبه گذشته رئیس عامل نورد استریم اعلام کرد به علت عملیات تعمیر و نگهداری از جمله آزمایش قطعات مکانیکی و سامانه‌های خودکار، جریان گاز در این خطوط گاز متوقف می‌شود.