ترودو:مردم عادی هدف تحریم های ضد روسیه نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر کانادا معاف کردن توربین مربوط به خط لوله نورد استریم۱ روسیه از تحریم های غرب را اقدامی دشوار توصیف کرد.

«جاستین ترودو» گفت که اعطای معافیت از تحریم های وضع شده علیه روسیه برای بازگرداندن توربین تعمیر شده مورد نیاز برای خط لوله گاز نورد استریم ۱ تصمیم بسیار دشواری است.

نخست وزیر کانادا تاکید کرد که اتاوا به صراحت در کنار اوکراین خواهد ماند. ترودو، صرف نظر از آسیب های جدی ناشی از تحریم های گسترده غرب علیه روسیه بر زندگی مردم عادی، مدعی شد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و حامیان وی هدف اصلی تحریم ها هستند و تحریم های غرب با هدف آسیب رساندن به متحدان کانادا و جمعیت آنها طراحی نشده اند.

وزیر منابع طبیعی کانادا روز جمعه اعلام کرد که کشورش توربین های تعمیر شده ویژه خط لوله گازی نورد استریم را در اختیار دولت آلمان قرار می دهد، اظهاراتی که حاکی از کوتاه آمدن موقت اوتاوا از مواضع ضد روسی خود است. «جاناتان ویلکینسون» اعلام کرد که کانادا این اقدام را به منظور جلوگیری از قطع دسترسی آلمان به گاز ارسالی از روسیه صورت می دهد

پیش از این در ۱۴ ژوئن اعلام شد به دلیل تاخیر در بازگشت واحدهای کمپرسور گاز از تعمیر توسط شرکت زیمنس و نقص در موتورهای فنی، شرکت گازپروم روسیه مجبور شده عرضه گاز طبیعی از طریق خط لوله نورد استریم را به کمتر از حد برنامه ریزی شده برساند.