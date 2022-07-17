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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی البرز:

جشنواره آلو در چهارباغ کرج برگزار می‌شود 

جشنواره آلو در چهارباغ کرج برگزار می‌شود 

البرز- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز از برگزاری جشنواره برداشت آلو با رویکرد گردشگری کشاورزی در چهارباغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون محمدی اظهار کرد: این جشنواره روز چهارشنبه ۲۹ تیر با همکاری جهاد کشاورزی، فرمانداری، ورزش و جوانان و شهرداری چهار باغ برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری جشنواره برداشت آلو را در واقع معرفی جاذبه‌های شهرستان چهارباغ به عنوان محور گردشگری کشاورزی استان البرز عنوان کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با بیان اینکه جشنواره برداشت آلو به صورت یک روزه برگزار می‌شود، افزود: آلو یکی از محصولات مهم کشاورزی چهارباغ است و جشنواره آلو با مشارکت بخش خصوصی در باغ یکی از باغداران منطقه برگزار می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جشنواره مقدمه‌ای برای برگزاری جشنواره‌های بیشتری در زمینه کشاورزی و اکوتوریسم در چهارباغ باشد.

کد مطلب 5540765

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