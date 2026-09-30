فرماندار تنگستان: جانبازان نمادهای ماندگار ایثار و فداکاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دفاع مقدس، فرماندار تنگستان با حضور در روستای کناری با خانواده مرحوم جانباز غلامرضا غلامپور، جانباز ۴۵ درصد دوران هشت سال دفاع مقدس، دیدار و گفت‌وگو کرد.

مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در این دیدار، با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم غلامرضا غلامپور، از ایثارگری‌ها و فداکاری‌های وی در دوران دفاع مقدس تجلیل کرد و خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران را سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و یادگاران دوران پرافتخار دفاع مقدس دانست.

سلیمانی اظهار کرد: جانبازان با تقدیم سلامتی و بخشی از وجود خود در راه دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی، برگ زرینی از تاریخ پرافتخار کشور را رقم زدند و تکریم آنان و خانواده‌هایشان وظیفه‌ای همگانی است.

وی افزود: خدمت به خانواده‌های معظم ایثارگران و حضور در کنار آنان، فرصتی برای قدردانی از فداکاری‌هایی است که امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون آن است.

فرماندار تنگستان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم جانباز غلامرضا غلامپور، برای خانواده ایشان آرزوی سلامتی و سربلندی کرد.

مرحوم غلامرضا غلامپور، جانباز ۴۵ درصد دوران هشت سال دفاع مقدس، در سال ۱۴۰۱ دار فانی را وداع گفت.