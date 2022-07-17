ترویج جهاد تبیین در جنگ رسانه ای کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی، عصر یکشنبه در سلسله نشست‌های جهاد تبیین در اردوگاه شیرآباد خان ببین اظهار کرد: امروز جهاد تبیین اولویت اول کشور است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: باید از همه ظریفت های نظام برای جهاد تبیین و روشنگری بهره گرفت اما چیزی که بیشتر از همه اهمیت دارد این است که مردم وارد میدان جهاد تبیین شوند زیرا بیشترین تاثیر پذیری را مردم از یکدیگر دارند.

حجت الاسلام قمی: اضافه کرد فلسفه وجودی تبلیغات اسلامی تبیین حق است و باید حقیقت در تمام ابعاد ملی اجتماعی فرهنگی و بین‌المللی برای مردم روشن شود.

وی اضافه کرد: امروز کشور ما درگیر جنگ رسانه‌ای است و اهمیت دارد روحانیان در خط مقدم جهاد تبیین حضور موثر داشته باشند.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه عمیق‌ترین و مهمترین و ریشه‌ای‌ترین جهاد امید آفرینی است، ادامه داد: اگر جهاد تبیین به درستی انجام شود و واقعیت‌ها به درستی در جامعه نشان داده شود امید در جامعه رشد خواهد کرد.

قمی اضافه کرد: کار تبلیغات اسلامی شناساندن خوبی‌ها و تشویق مردم به نشر خوبی‌ها است.

وی تصریح کرد: امید و حرکت نیاز جامعه امروز ما است و اگر در جهت امید آفرینی در جامعه تلاش نکنیم کشور دچار صدمات زیادی خواهد شد.