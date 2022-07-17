درگیری مسلحانه شدید مبارزان فلسطینی با اشغالگران اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطینی، منابع محلی از درگیری مسلحانه شدید مبارزان مقاومت با اشغالگران صهیونیستی در غرب رام الله خبر می‌دهند.

این درگیری در ساعات غروب روز یکشنبه گزارش شده و از جزئیات آن اطلاع چندانی در دست نیست، هرچند گفته شده که در پی این درگیری مسلحانه میان مبارزان مقاومت با اشغالگران اسرائیلی، صهیونیست‌ها مجبور به عقب‌نشینی از محله الطیره در مجاورت رام الله شده اند.

در عین حال به نظر می‌رسد که درگیری‌های شدید عصر یکشنبه در غرب رام الله در ادامه ناآرامی‌هایی باشد که از ابتدای این روز و قبل از آن در مناطق مختلف کزانه باختری جریان داشته است.

صبح یکشنبه هم مبارزان مقاومت فلسطین پس از یورش نظامیان اشغالگر اسرائیلی به شهرک طوباس در غرب جنین، آن‌ها را هدف تیراندازی گسترده قرار دادند. در این درگیری همچنین جیپ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در طوباس به اتش کشیده شد و به طور کامل نابود شد.

درگیری‌ها در فلسطین میان شهروندان و نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی از چندی پیش به این سو تشدید شده است.