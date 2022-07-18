«گردان های طوباس» در کرانه باختری اعلام موجودیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «گردانهای طوباس» وابسته به «سرایا القدس» شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین پس از مقابله صبح دیروز یکشنبه با یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر طوباس در جنوب شرق جنین در کرانه باختری که منجر به از کار افتادن خودروهای این نظامیان شد، با انتشار بیانیهای از آغاز «فعالیت مبارک جهادی» خود خبر داد.
در بیانیه اعلام شکل گیری این گروه آمده است: گردانهای طوباس تا کسب پیروزی و آزادی سرزمین فلسطین به جهاد، مقاومت و مقابله با دشمن ادامه میدهد. سلاح ما دشمن را نشانه گرفته است و جهاد ما ادامه دار خواهد بود.
این در حالی است که «طارق عزالدین» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی در کرانه باختری، شکل گیری گردانهای طوباس را تبریک گفت و تأکید کرد که شکل گیری این گردانها در چارچوب گسترش فعالیت رزمندگان گردانهای قدس قرار دارد که زیباترین نشانههای قهرمانی را در سراسر استانها و اردوگاههای کرانه باختری اشغالی رقم زدند.
عزالدین که با فلسطین الیوم مصاحبه میکرد، در ادامه افزود: انتفاضه کرانه باختری اشغالی تأییدی بر این نکته است که مقابله با اشغالگران، اساس پروژه مقاومت مردم فلسطین است. گردانهای قدس که به تعقیب نیروهای اشغالگر ادامه میدهند و با جنایات آنها مقابله کرده و با آنها درگیر میشوند، به یک عامل بازدارنده واقعی و یک کابوس بی ثبات کننده برای دشمن و ماهیت آن تبدیل شده است.
گفتنی است که منابع فلسطینی دیروز یکشنبه با انتشار تصویری اعلام کردند که در جریان یورش امروز نظامیان صهیونیست به شهر طوباس، یک جیپ نظامی پس از پرتاب کوکتل مولوتوف، آتش گرفته و طعمه حریق شده است. طوباس منطقهای در شمال نابلس و در همسایگی جنین است که بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۷ قریب به ۱۷۰۰۰ نفر جمعیت دارد.
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