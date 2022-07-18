جشن بزرگ ولایت در استان سمنان/ نور با مهر علوی درهم آمیخت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مردم استان سمنان همزمان با دیگر مردم جهان تشیع عید سعید غدیر، بزرگترین عید شیعیان و عید ولایت و امامت را با حضور در هیئتها، مساجد و حسینیهها و همچنین بقاع متبرکه جشن گرفتند شهرداریهای ۲۰ گانه استان نیز با برگزاری مراسم در فضاهای روباز به استقبال جشن ولایت و امامت رفتند.
مردم با رعایت پروتکلهای بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک در جشن سعید غدیر حضور پرشوری داشتند و جشنهای مردمی با اطعام نیازمندان و همچنین توزیع بستههای معیشتی همراه شد مردم همچنین به شکرانه اکمال دین و ابلاغ ولایت امیرمومنان حضرت علی (ع) پرچمهای غدیر را در سر درب خانههایشان نصب کردند. از جمله برنامههای محوری این روز همچنین باید به پیاده روی کاروان غدیر در شهرهای استان با مشارکت مردم و خانوادهها و همچنین کاروان موتوری و خودرویی اشاره کرد. بازخوانی خطبه غدیر و همچنین نمایش غدیر نیز به همت بسیج هنرمندان در دو شهرستان استان برگزار شده است.
اجرای برنامهها و پویشهای محوری
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به برگزاری هفت برنامه محوری که یکی از آنها توزیع پرچم برای نصب در سر درب خانهها و هیئتهای مذهبی است، به خبرنگار مهر گفت: پویش پرچم امسال به همت مردم و هیئتهای مذهبی در سراسر استان در دو بخش اصلی برگزار شده که یکی از آنها مردمی و با موضوع نصب پرچم بر سر درب خانهها و مغازهها مزین به نام علی (ع) با محتوای غدیر است.
حجتالاسلام عباس عبدالهی با بیان اینکه پرچمهایی با موضوع ولایت و امامت و غدیر تهیه و توسط دفاتر تبلیغات اسلامی استان سمنان به صورت یارانهای توزیع میشود، ابراز کرد: دومین راه حضور در این پویش اما اهدای رایگان پرچم به کاروانهای غدیر است که در سراسر شهرها و روستاها مورد استقبال خوبی نیز قرار گرفته است همچنین امسال کاری که کردیم این بود که کاروانهای غدیر توانستند با ارسال عدد یک به سامانه ۳۰۰۰۴۱۳۵ این پرچمهای مقدس را تهیه کنند.
وی از اجرای برنامه پویش مهمانی مولا (ع) در استان سمنان نیز خبر داد و گفت: پخت ۱۱۰ دیگ اطعام غدیر در سمنان و شاهرود روش عام و عمومی این طرح است که با همراهی هیئتهای مذهبی نیز اجرا شده است همچنین این طرح اطعام خانگی را هم در بر میگیرد یعنی مردم خودشان در منازل شأن با محوریت مساجد غذا تهیه میکنند و در ظروف یک بار مصرفی که مسجد میدهد، قرار میدهند و سپس با محوریت مسجد این غذاها توزیع میشود.
خطبه خوانی و پرده خوانی غدیر
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه برگزاری جشنهای محله محور دیگر اقدام ما در سراسر استان به مناسبت غدیر بوده است، ابراز کرد: موکب ها و جشنهایی در سراسر استان از روزهای قبل آغاز و امروز همزمان با عید غدیر هم ادامه دارد محوریت اجرایی این مراسم با مساجد و هیئتهای مذهبی خواهد بود.
عبدالهی با بیان اینکه خطبه خوانی خطبه پر محتوای غدیر امروز در بیش از ۱۱۰ مسجد استان سمنان توسط مبلغان و ائمه جماعات و جمعه برگزار میشود، گفت: ارائه خدمات صلواتی توسط صنوف و مشاغل موسوم به «دریاشو» و پرده خوانی واقعه غدیر توسط نقالان حرفهای استان از دیگر برنامههایی است دیروز و امروز در استان برگزار شده است.
وی همراهی مردم در این مراسم را ویژه دانست و گفت: استان سمنان با ظرفیتهای عظیمی که در بخشهای مردمی و مذهبی، هیئتها، روحانیان و… دارد همواره پیشگام و پیشتاز برگزاری مراسم و مناسبتهایی بزرگ مانند غدیر بوده است.
مواسات در استان سمنان برگزار شد
در کنار برنامههای روتین عید غدیر بیست و هشتمین مرحله مواسات و کمک مومنانه در استان سمنان نیز اجرا شد به گفته فرمانده سپاه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، در این مرحله ۱۵ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان توزیع شده است
سردار حمید دامغانی با بیان اینکه از ابتدای کرونا تاکنون ۴۵۰ هزار بسته معیشتی و از ابتدای سال جاری نیز ۶۰ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان استان سمنان توزیع شده است، بیان کرد: توزیع اقلام مورد نیاز مردم از جمله برنج، شکر، روغن و… محور برنامههای پویش در مرحله بیست و هشتم محسوب میشود که از روزهای قبل آغاز شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای کرونا یک هزار و ۳۴۷ سری جهیزیه به زوجهای نیازمند داده شده است همچنین در مرحله بیست و هشتم مواسات و همدلی ۵۰ سری جهیزیه توزیع میشود، ابراز کرد: در کنار توزیع ۱۵ هزار بسته معیشتی آزادی ۹ زندانی جرایم غیر عمد، ۵۰ سری جهیزیه، ۲۴ سری لوازم منزل، ۱۳۰ دستگاه کولر آبی، ذبح یک هزار و ۷۰ رأس گوسفند و … ارائه میشود.
توزیع ۴۰ هزار پرس غذا
در استان سمنان و همزمان با عید غدیر در دو شهر سمنان و شاهرود مجموعاً ۲۲۰ دیگ غذا در طرح و پویش مرتبط با اطعام نیازمندان و محرومانی که گروههای جهادی و مساجد آنها را شناسایی کردهاند نیز اتفاق میافتد، رویدادی بزرگ با همراهی ارگانها و مردم که میتوان آن را بزرگترین اطعام سال دانست.
مدیرکل ستاد اجرایی استان سمنان اما با اشاره به اینکه در سراسر کشور پویش طبخ یک میلیون پرس غذای گرم برای اطعام نیازمندان در روز عید غدیر با مشارکت گروههای مردمی در هیئتهای مذهبی و موکبهای مردمی صورت میگیرد، تاکید کرد: این طرح در استان سمنان نیز اجرا میشود.
حامد احمدی که در گفتگو با خبرنگاران صحبت میکرد با بیان اینکه ستاد اجرایی با مشارکت ۶۰ گروه جهادی، مواظب و هیئت همکار خود در سطح استان نسبت به پخت ۴۰ هزار پرس غذای گرم در سطح استان در روز عید مبارک غدیر برای وعده ناهار غذا اقدام خواهد کرد، ابراز کرد: این غذاها در مناطق کم برخوردار و جامعه هدف محروم توزیع میشود.
برپایی ۱۱۰ دیگ غذا در سمنان
حجتالاسلام محمد نوروزی فرد رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان درباره برپایی ۱۱۰ دیگ غذا در این شهرستان، گفت: پخت ۱۱۰ دیگ غذا در راستای فرهنگ سازی اطعام غدیر در سراسر شهرستان و توزیع بین محلات کمتر برخوردار در کنار برپایی ایستگاههای فرهنگی و رسانهای طی ایام غدیر از جمله اقداماتی است که در این مناسبت فرخنده تدارک دیده شده است.
وی با بیان اینکه طرح قرآنی نیز در شهرستان سمنان پیش بینی شده تا بتوانیم هر مسجد را یک پایگاه قرآنی بدانیم، ابراز کرد: در این طرح مخاطبان اصلی دانش آموزان خواهند بود و هدف نیز آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان و نسل جوان با فرهنگ و معارف اسلامی و قرآنی است.
اطعام نیازمندان در میامی طرح شاخص کمیته امداد
یکی دیگر از برنامههای شاخص ایام عید غدیر در استان سمنان در شرقیترین شهرستان این استان یعنی میامی انجام شد جایی که رئیس کمیته امداد این شهرستان با بیان اینکه یک گاو و ۱۷۸ رأس گوسفند به مناسبت عید سعید قربان و دهه ولایت در میامی ذبح شد، گفت: این طرح با هدف کمک به نیازمندان و اطعام محرومان و آسیب دیدگان صورت گرفته است.
مرتضی نوروزپور با بیان اینکه این طرح یکی از بزرگترین طرحها در راستای کمک به محرومان جامعه محسوب میشود، ابراز کرد: گوشتهای قربانی در بستههای یک کیلویی بسته بندی و توسط مؤسسههای خیریه، مراکز نیکوکاری و خادم یاران رضوی داده میشود همچنین ۳۰ میلیون تومان و ۵۰ کیلوگرم گوشت نیز با کمک و هدیه مردمی جمع آوری شده که توزیع میشود.
آنطور که سرهنگ محمد خوشقدم فرمانده سپاه شاهرود به خبرنگاران اعلام کرد: توزیع سه هزار بسته کمک معیشتی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از دیگر اقدامات شاخص غدیر در سراسر استان سمنان و به خصوص شهرستان شاهرود محسوب میشود این بستهها همچنین در محلات به همت مساجد و گروههای جهادی توزیع میشود و نیازمندان از آن برخوردار خواهند شد همچنین ۱۲ سری جهیزیه به ارزش نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان نیز در این روزها بین نیازمندان شهرستان شاهرود توزیع شده است.
اینها همه بخشی از مهمترین فعالیتهایی بود که در عید غدیر در استان سمنان صورت گرفت و البته باید گفت نمیتوان تمام آنها در هشت شهرستان استان ذکر کرد چرا که مجالی طولانی میطلبد روز عید غدیر اما در بین مردم استان جایگاه ویژهای نیز دارد که دیدار سادات و اعمال آن از جمله آنها محسوب میشود.
اهتمام نسبت به تبیین غدیر
حجتالاسلام رستمیان امام جمعه دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر، غدیر را فرصتی برای جهاد تبیین طبق تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و گفت: این روز فرصت ارزشمند برای آگاه سازی جوانانمان درباره مسائل مرتبط با ولایت است چرا که امروز دشمنان ما میکوشند تا اذهان جوانانمان را با کمک ابزارهایی مانند فضای مجازی، تولیدات ماهوارهای و رسانهای و… به بیراهه بکشند.
وی با بیان اینکه جایگاه و اهمیت ولایت باید برای جوانانمان بیان شود، تاکید کرد: فعالان فرهنگی و همچنین آموزش و پرورش نسبت به مقوله تبیین به خصوص نسبت به تربیت نسل جوان متدین و ولایی اهتمام ویژه داشته باشد.
حجتالاسلام محمد متقی کارشناس مسائل دینی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برای روز عید غدیر، غسل، صدقه دادن، اطعام، دعای ندبه و انجام عمل صالح به عنوان کارهایی که بتواند لبخند را بر روی لب مؤمنان بیاورد بسیار توصیه شده است همچنین در این روز بیان ۱۰۰ بار «الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ کَمَالَ دِینِهِ وَ تَمَامَ نِعْمَتِهِ بِوِلاَیَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ» منسوب به پیامبر (ص) از دیگر اعمال محسوب میشود.
وی با بیان اینکه بیان ذکر «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ» از دیگر مستحبات در روز غدیر است، گفت: اقامه دو رکعت نماز پیش از نماز ظهر و اقامه دو رکعت نماز مانند نماز صبح با این تفاوت که در انتهای آن افراد به سجده بروند و هزار بار شکر خدا بگویند نیز در این روز توصیه شده است.
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