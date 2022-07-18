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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۹:۰۷

امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱؛

قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲منطقه تهران/ دردشت متری ۴۰ میلیون تومان

قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲منطقه تهران/ دردشت متری ۴۰ میلیون تومان

قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)
۱ نیاوران ۱۰۲ ۲ ۱۴ ۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ سعادت آباد
۱۰۶
۲ ۱۳ ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۳ قلهک ۹۰ ۲ ۱۶ ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۴ تهرانپارس شرقی ۹۰ ۲ ۱ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۵ پونک ۹۵ ۲ ۷ ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۶ فاطمی ۸۲ ۲ ۶ ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۷ سهروردی شمالی ۱۰۰ ۲ ۱۳ ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۸ دردشت ۷۲ ۲ ۱ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۹ دامپزشکی ۸۰ ۲ ۵ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۰ طوس ۷۹ ۲ ۱ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۱ شیخ هادی ۱۲۰ ۳ ۲ ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۲ ایران ۶۷ ۲ ۱۰ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۳ تهران نو ۸۲ ۲ ۱ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴ پیروزی ۷۳ ۲ ۳ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۵ خاوران ۱۳۸ ۲ ۱ ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۶ جوادیه ۷۳ ۲ ۱ ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷ فلاح ۹۰ ۲ ۱ ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۸ شهرک فردوس ۹۶ ۲ ۱۱ ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹ خانی‌آباد ۵۷ ۱ ۱۱ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۰ سرتخت ۱۲۰ ۳ ۱ ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۱ تهران‌سر ۶۸ ۲ ۱۳ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۲ چیتگر ۱۷۱ ۳ ۲ ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰
کد مطلب 5540957

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