حجت الاسلام سید روح‌الله فیاض در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر موضوع ولایت و نسبت آن با انسان امروزه اظهار داشت: عید غدیر عید ولایت است و برخی ولایت را تنها به محبت امیرالمومنین و اهل بیت (ع) خلاصه می‌کنند که باعث می‌شود موضوع ولایت در هزار و چهار صد سال پیش متوقف بماند.

وی ادامه داد: باید تفسیری از ولایت عنوان شود تا در زمانه ما ادامه‌دار باشد و این امر با درک حقیقت ولایت صورت می‌گیرد.

حقیقت ولایت تبعیت از حکم خداست

استاد معارف اسلامی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی خاطر نشان کرد: به عبارتی حقیقت ولایت این است که یک مسلمان در زندگی فردی و اجتماعی خود بپذیرد که تابع حکم خدا باشد و نماینده اجرای بیان حکم خداوند، ولی امر است.

وی با بیان اینکه در زمانه کنونی با وجود غیبت امام زمان (عج)، ولی امر به ولایت فقیه تلقی می‌شود، گفت: ولایت فقیه به تعبیر امام خمینی (ره) همان ولایت رسول الله (ص) است در واقع ادامه جریان ولایت در طول تاریخ جریان دارد و برای زندگی بشر ضروری و لازم است.

شرط قبولی اعمال اعتقاد به ولایت

حجت الاسلام فیاض خاطر نشان کرد: بر اساس روایات متعدد ذکر شده که اعتقاد به ولایت شرط پذیرفته شدن کل اعمال یک مسلمان است و حضرت زین العابدین در روایتی فرمودند: اگر انسانی در کنار خانه خدا به اندازه حضرت نوح عمر کند و روزها روزه و شب‌ها تا صبح عبادت کند و به ملاقات خدا برسد، اما ولایت را قبول نداشته باشد اهل نجات و بهشت نخواهد شد.

وی مسیر سعادتی که اسلام برای انسان تعریف کرده را اعتقاد داشتن به ولایت عنوان کرد و افزود: در واقع شرط سعادت، عاقبت بخیری و قبولی اعمال اعتقاد داشتن ولایت است.

امانیسم نقطه مقابل ولایت‌پذیری

امام جمعه شمال شهر اصفهان معتقد است که در زمانه کنونی نقطه مقابل تفکر ولایت و ولایت پذیری، امانیسم قرار دارد؛ نگاه اصلی و محوریت امانیسم، قراردادن حکم انسان به جای حکم خداست که در تمدن جدید غرب و بعد از رنسانس این تفکر شکل گرفت.

وی ادامه داد: امانیسم یک تفکر غربی مبنی بر این است که انسان صلاح خویش را می‌داند که در واقع همان خطای مرتکب شده شیطان به شمار می‌آید و در مواجهه با حکم الهی ادعا کرد که می‌توانم صلاح خودم را تشخیص دهم و خودخواهی شیطان باعث سقوط او شد.

اهمیت موضوع ولایت و نسبت با انسان امروزی

حجت الاسلام فیاض بر این باور است که جوامع تحت تأثیر فرهنگ غرب، مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی خود را بر اساس فرهنگ امانیستی شکل داده‌اند و عملاً دچار سقوط و انحطاط اجتماعی و اخلاقی شدند.

وی تاکید کرد: از همین جهت موضوع ولایت اساسی‌ترین و اصلی‌ترین اندیشه اسلامی به ویژه در ابعاد زندگی اجتماعی مسلمانان است و باید به صورتی ولایت را تفسیر کنیم که تا زمانه کنونی و نسبت با انسان امروزی ادامه پیدا کند.

استاد معارف اسلامی دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: در این منجلاب پوچی و نهیلیسم که انسان مدرن تحت تأثیر آموزه‌های انحرافی فرهنگ غرب و امانیستی قرار گرفته، تنها راه نجات بشر برافراشته شدن پرچم ولایت به دست تشیع در کل جهان است.