المالکی: سناریوسازی ها تأثیری بر روابط من با حشد شعبی نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون در عراق بار دیگر بر حمایت و پشتیبانی خود از نیروهای حشد شعبی و حضور مؤثر آنها در عرصه تحولات عراق تأکید کرد.

نوری المالکی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: من از همان روز نخست شکل گیری حشد شعبی که امیدواری بزرگی برای ملت عراق محسوب می‌شود، از حامیان و پشتیبان‌های آن بودم. ما با تمام تلاش‌هایی که حشد شعبی را هدف گرفته بود، مقابله کردیم.

المالکی در ادامه تأکید کرد: اقدامات جعلی و سناریوسازی‌ها، هیچ تأثیری بر روابط من با فرزندان عراق در نیروهای مسلح و حشد شعبی نخواهد داشت. نیروهای مسلح و حشد شعبی از حافظان وطن و سوپاپ اطمینان فرآیند سیاسی در عراق هستند.

قابل ذکر است که در روزهای اخیر و به ویژه از سوی رسانه‌های سعودی، فایل‌های صوتی منتسب به نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون علیه «مقتدی صدر» رئیس جریان صدر پخش شد که المالکی با قاطعیت آن را تکذیب و هدف از انتشار این گونه فایل‌ها را در این برهه حساس از تاریخ عراق، فتنه انگیزی توصیف کرد.