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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۹:۲۱

در واکنش به انتشار فایل های صوتی؛

المالکی: سناریوسازی ها تأثیری بر روابط من با حشد شعبی نخواهد داشت

المالکی: سناریوسازی ها تأثیری بر روابط من با حشد شعبی نخواهد داشت

«نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون ضمن اعلام حمایت دوباره از حشد شعبی گفت: اقدامات جعلی و سناریوسازی ها تأثیری بر روابط من با حشد شعبی و نیروهای مسلح عراق نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون در عراق بار دیگر بر حمایت و پشتیبانی خود از نیروهای حشد شعبی و حضور مؤثر آنها در عرصه تحولات عراق تأکید کرد.

نوری المالکی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: من از همان روز نخست شکل گیری حشد شعبی که امیدواری بزرگی برای ملت عراق محسوب می‌شود، از حامیان و پشتیبان‌های آن بودم. ما با تمام تلاش‌هایی که حشد شعبی را هدف گرفته بود، مقابله کردیم.

المالکی در ادامه تأکید کرد: اقدامات جعلی و سناریوسازی‌ها، هیچ تأثیری بر روابط من با فرزندان عراق در نیروهای مسلح و حشد شعبی نخواهد داشت. نیروهای مسلح و حشد شعبی از حافظان وطن و سوپاپ اطمینان فرآیند سیاسی در عراق هستند.

قابل ذکر است که در روزهای اخیر و به ویژه از سوی رسانه‌های سعودی، فایل‌های صوتی منتسب به نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون علیه «مقتدی صدر» رئیس جریان صدر پخش شد که المالکی با قاطعیت آن را تکذیب و هدف از انتشار این گونه فایل‌ها را در این برهه حساس از تاریخ عراق، فتنه انگیزی توصیف کرد.

کد مطلب 5540977

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