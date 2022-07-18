محورهای دیدار ابومازن و ماکرون در پاریس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای فلسطینی، هاله ابوحصیره سفیر فلسطین در فرانسه در گفتگو با رادیو صدای فلسطین، جزئیات سفر روز چهارشنبه رئیس تشکیلات خودگردان به پاریس را اعلام کرد.
وی تاکید کرد که ابومازن در این سفر از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواهد خواست که کشور مستقل فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی را به رسمیت بشناسد.
ابومازن همچنین خواستار برگزاری اجلاسی بین المللی به منظور حل و فصل منازعه فلسطین است.
ابو حصیره اظهار داشت که این سفر به دعوت مکرون انجام میگیرد و قرار است طی آن در مورد تشدید تلاشهای فرانسه به عنوان عضو دائم شورای امنیت و اتحادیه اروپا به منظور فراهم کردن زمینه تحقق صلح در منطقه بحث و تبادل نظر شود.
وی همچنین عنوان کرد که ابومازن قرار است ماکرون را در جریان آخرین تحولات اراضی اشغالی و تجاوزات رژیم صهیونیستی به ویژه علیه ساکنان قدس و تخریب خانهها و آواره کردن فلسطینیان در این شهر و پیشبرد پروژه یهودیسازی و الحاق اراضی فلسطینی قرار دهد.
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