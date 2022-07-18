کیفیت هوای تهران قابل قبول است/ ۲ روز هوای پاک از ابتدای سال

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت بر روی عدد ۸۹ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد، این در حالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته هوای پایتخت در بازه هوای ناسالم برای گروه‌های حساس با شاخص ۱۱۸ قرار داشت.

بر اساس این گزارش، پایتخت نشینان از ابتدای سال تاکنون ۶۴ روز هوای قابل قبول، ۴۵ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۵ روز هوای ناسالم، دو روز هوای پاک، دو روز هوای خطرناک و یک روز هوای بسیار ناسالم را تجربه کرده اند.

این در حالی است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تهرانی‌ها ۹۶ روز هوای قابل قبول، ۲۰ روز هوای ناسالم برای گروه حساس، دو روز هوای پاک و یک روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.