کشف روغن موتورهای احتکاری از ساختمانی مسکونی

سرهنگ هدایت بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: مأموران انتظامی پلیس امنیت اقتصادی پس از اطلاع از دپوی روغن موتور خودرو در ساختمان مسکونی در شرق تهران، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران با شناسایی محل و هویت مالک ساختمان مسکونی با هماهنگی مراجع قضائی از محل مذکور بازدید که با توجه به اینکه انبار فاقد شناسه ثبت سامانه جامع انبارها بوده احتکار این کالاها محرز شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در ادامه تصریح کرد: در این عملیات ۲۶ هزار انواع روغن موتور خودروهای سبک و سنگین کشف که ارزش محموله مکشوفه برابر ارزیابی کارشناسان بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد.
سرهنگ بهرامی در خاتمه با تشکر از همکاری آگاهانه شهروندان با پلیس یادآور شد: از شهروندان میخواهیم چنانچه اطلاعی از دپوی کالا دارند موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.
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