به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم سینمایی «خیمهشبباز» محصول سال ۲۰۱۶ کشور هند و به کارگردانی نیشیکانت کامات در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
این فیلم که روز چهارشنبه ۲۹ تیر ساعت ۱۷:۳۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید، بهعنوان پیشدرآمدی بر سینمای متفاوت هند است که پس از نمایش، سامان کیانی و مرسده مقیمی به نقد و بررسی آن میپردازند.
در خلاصه داستان «خیمهشبباز» آمده است: «مردی بهنام نیرمال خانوادهاش را طی یک فاجعه انسانی از دست میدهد، نیرمال سفری را برای بهدست آوردن پاسخی منطقی راجع به این فاجعه آغاز میکند که در نهایت او را برای گرفتن انتقام از مسئولان این کار تشویق میکند … .»
در «خیمهشبباز» بازیگرانی همچون عرفان خان، ویشش بانسال، جیمی شرگیل، توشار دالوی، نیتش پاندی، سادهیل کاپور به ایفای نقش میپردازند.
فیلم سینمایی «خیمهشبباز» چهارشنبه ۲۹ تیر در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
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