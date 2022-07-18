افزایش بیش از ۷ هزار مگاواتی مصرف برق شبانه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شب گذشته و در ساعت ۲۱:۱۳ دقیقه مصرف برق به ۶۳ هزار و ۷۵۳ مگاوات رسید.

این میزان مصرف در مقایسه با مدت مشابه پارسال که عدد مصرف ۵۶ هزار و ۶۸۲ مگاوات بود، ۷ هزار و ۷۱ مگاوات بیشتر شده است.

بخش صنعت نیز شب گذشته ۳ هزار و ۹۹۶ مگاوات برق مصرف کرد.

مصرف روزانه برق طی روز گذشته در ساعت ۱۵:۱۱ دقیقه با افزایش همراه بود به گونه‌ای که در این ساعت میزان مصرف به ۶۷ هزار و ۷۴۱ مگاوات رسید که در مقایسه با روز قبل آن (شنبه ۲۵ تیرماه) که رقم مصرف ۶۷ هزار و ۳۷۱ مگاوات بود، ۳۷۰ مگاوات افزایش‌یافته است.

همچنین در مقایسه با روز مشابه پارسال که ۶۱ هزار و ۱۷۳ مگاوات بوده رشد بیش از ۶ هزار مگاواتی را نشان می‌دهد.

روز گذشته بخش صنعت کشور نیز ۳ هزار و ۴۱۳ مگاوات برق مصرف کرد.

طی شبانه‌روز گذشته ۶ هزار و ۵۱۵ مگاوات از تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین شد.