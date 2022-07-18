کشف مخازن زیرزمینی سوخت قاچاق در یکی از روستاهای ساحلی بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی تصریح کرد: در اجرای مأموریت های ابلاغی از سوی قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت و به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی، مأموران پلیس آگاهی بندرعباس موفق شدند با رصد اطلاعاتی و گشت زنی های نامحسوس، مخازن زیرزمینی و محل دپوی محموله بزرگ سوخت قاچاق را در روستای ساحلی گچین پایین شناسایی کنند.

وی افزود: به دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، مأموران در بازرسی از محل مورد نظر، ضمن کشف و ضبط هزاران لیتر گازوئیل قاچاق، مخازن نگهداری سوخت در این بارانداز را جمع آوری و معدوم کردند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: بنابر گزارش ضابطین، عوامل نگهداری این محموله قاچاق، شناسایی شده اند و اقدامات پلیسی جهت دستگیری آنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر ادامه روند مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق سوخت، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از منابع ملی با هیچ کس تعارف ندارد و با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.