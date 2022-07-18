سندرز: بایدن نباید به عربستان سفر می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سناتور ایالت ورمونت در مجلس سنای آمریکا از سفر رئیس جمهور این کشور به عربستان سعودی انتقاد کرد.

سناتور «برنی سندرز» با اشاره به دست داشتن عربستان در قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد سعودی، سفر «جو بایدن» به این کشور را مصداق پاداش دادن به دیکتاتوری سعودی‌ها دانست.

سناتور دموکرات آمریکایی در ادامه تاکید کرد که با توجه به جنایتی که عربستان در قبال روزنامه نگار روزنامه واشنگتن پست مرتکب شده، این سفر نباید هرگز اتفاق می‌افتاد.

سندرز با زیر سوال بردن سفر بایدن به عربستان و دیدار وی با ولیعهد این کشور، گفت که شما با رهبری یک کشور مواجه هستید که در قتل یک روزنامه نگار واشنگتن پست دست داشته است. تصور نمی‌کنم چنین حکومتی به واسطه سفر رئیس جمهور آمریکا پاداش بگیرد.

سناتور ایالت ورمونت در ادامه افزود که خاندانی با ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش دارید، که دموکراسی را زیر سوال می‌برد، با زنان به‌عنوان شهروندان درجه سوم رفتار می‌کند و مخالفان خود را حبس کرده و به قتل می‌رساند.

رئیس جمهور آمریکا که بنا به ادعاهای مطرح در زمان تبلیغات انتخاباتی ۲۰۲۰ زمانی قرار بود عربستان را به واسطه قتل خاشقجی منزوی کند، به تازگی از ادعاهای حقوق بشری خود در قبال ریاض دست کشیده و برای حل بحران انرژی غرب دست به دامان سعودی‌ها شده است.

بایدن روز جمعه اعلام کرد که به «محمد بن سلمان» گفته که وی را مسئول قتل خاشقجی می‌داند با این حال یک مقام سعودی حاضر در این دیدار گفت: مکالمه بایدن و بن سلمان آنگونه که رئیس جمهور آمریکا توصیف کرده، نبوده است.

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