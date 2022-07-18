بایدن دست خالی از منطقه خاورمیانه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روزنامه فرانسوی «لوفیگارو» با اشاره به اینکه «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا در نشست منطقه‌ای جده در عربستان چیزی به دست نیاورد، گزارش داد: به نظر می‌رسد نتیجه سفر خاورمیانه‌ای بایدن، بسیار ناچیز بوده است.

بنا به گزارش لوفیگارو، «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان در پایان نشست منطقه‌ای جده، از رایزنی در مورد ایجاد اتحاد دفاعی بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و «اسرائیل» اظهار بی اطلاع کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی عربستان همچنین تصمیم ریاض را برای باز کردن حریم هوایی خود به روی پروازهای «اسرائیل» به آسیا کم اهمیت جلوه داد.

در ادامه گزارش این روزنامه آمده است: عربستان سعودی و امارات، اگرچه نگران (ادعای) دخالت‌های ایران در امور داخلی خود هستند، اما آمادگی وارد شدن به یک اتحاد نظامی علیه تهران را ندارند. عدم تمایل به حضور داشتن در ائتلاف نظامی علیه ایران، به مراتب در مورد قطر و کویت که روابط دوستانه با تهران دارند و قاطعانه به مسئله فلسطین پایبند هستند، بیشتر صدق می‌کند.

نویسنده لوفیگارو ادامه داد: امارات و عربستان سعودی نمی‌خواهند این تصور را ایجاد کنند که موضعی ضد ایرانی اتخاذ می‌کنند.

این روزنامه می‌افزاید: طرح خاورمیانه جدید که کمی شتابزده اعلام شد و همچنین تحقق خواسته آمریکا برای گسترش دامنه توافقات ابراهیم بین «اسرائیل» و چهار کشور عربی مراکش، امارات، بحرینِ کوچک و سودانِ دور، با مشکلاتی مواجه است.

روزنامه فرانسوی لوفیگارو در پایان نوشت: در رابطه با انرژی، بایدن دست خالی از منطقه رفت، زیرا عربستان با درخواست آمریکا مبنی بر افزایش سطح تولید نفت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های ناشی از حمله روسیه به اوکراین موافقت نکرد.