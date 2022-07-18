مجوز افزایش قیمت ۴ قلم محصول لبنی تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مسعود امراللهی در خصوص نامه اخیر انجمن لبنی مبنی بر عدم امکان تخصیص ۵۰ درصدی تولیداتشان به چهار قلم محصول لبنی تنظیم بازاری گفت: دیروز در جلسه با حضور نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بازرسی اتاق اصناف و سوپرمارکتی‌های استان تهران مشکل ضریب سود تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آنالیز و تعیین شد.



مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ابلاغ مصوبه سود بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان افزود: بر اساس این مصوبه مقرر شد تولیدکنندگان ۵۰ درصد تولیدات خود را به تولید چهار قلم محصول لبنی تنظیم بازاری و توزیع کنندگان علاوه بر تأمین نیاز بازار محصولات را با نرخ‌های مصوب قبلی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.



وی بیان کرد: در واقع مشکل اصلی تولیدکنندگان لبنی میزان سود بین تولید و توزیع بود که با ورود دولت و آنالیز قیمت‌ها این مشکل برطرف شد. در کنار چهار قلم محصول لبنی تنظیم بازاری قیمت سایر محصولات لبنی نیز افزایش قیمتی نخواهد داشت.



امراللهی ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت، شهروندان باید شیر پاستوریزه ۹۰۰ گرمی را با قیمت ۱۵ هزار تومان، شیر کم چرب بطری یک لیتری را ۱۸ هزار تومان، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی را ۳۷ هزار تومان و ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی را ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان طبق روال گذشته در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده فروشی‌های سراسر کشور خریداری کنند.



مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از هموطنان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی و یا کمبود محصولات لبنی در بازار مراتب را به شماره تلفن ۱۲۴ سازمان تعزیرات برای برخورد قانونی با متخلفان اعلام کنند.