به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ابراهیم مرادی با اشاره به سفر قریب الوقوع روسای جمهور ترکیه و روسیه به ایران برای شرکت در نشست سه جانبه ایران- ترکیه - روسیه گفت: همکاران فرودگاه مهرآباد این روزها میزبان مهمانان عالی رتبه کشورهای روسیه و ترکیه هستند.
وی افزود: در این رویداد، بیش از ۲۰ فروند هواپیمای سنگین در ردههای مختلف امروز و فردا وارد فرودگاه مهرآباد شده و کارکنان فرودگاه در بخشهای مختلف و در تمام ارگانهای مرتبط با تمام تلاش آماده میزبانی مهمانان این نشست هستند.
هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه عصر سهشنبه در تهران برگزار خواهد شد. محور این نشست صلح و ثبات در سوریه است.
ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در این سفر در تهران دیدار های دوجانبه با موضوع روابط اقتصادی و سیاسی و بررسی اوضاع منطقه نیز خواهند داشت.
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