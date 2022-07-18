خطبه غدیریه در حرم حضرت معصومه(س) قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه در سالروز هجدهم ذی الحجه و روز عید سعید غدیر خم، خطبه غدیریه در شبستان امام خمینی (ه) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) قرائت شد.

از صبح روز عید نیز زائران با شاخه‌های گل و پرچم‌های یا علی (ع) به حرم مطهر بانوی کرامت مشرف می‌شوند.

مهمانسرای آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) نیز در روز عید غدیر خم با پخت غذا از زائران میزبانی کرد.

ایستگاه‌های صلواتی مختلفی نیز با استقرار در اطراف حرم مطهر و به خصوص صحن جوادالائمه (ع) با شربت و شیرینی از زائران پذیرایی می‌کنند.

امشب و در شام عید سعید غدیر خم نیز مراسم جشن بزرگ شهر الولایه با سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری و مداحی حسن شالبافان همراه با شعرخوانی، اجرای سرود، تواشیح و مسابقه و اهدای متبرکات فاطمی در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد.