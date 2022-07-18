عرضه مرغ از تقاضا پیشی گرفت/ نگرانی تولیدکنندگان از شرایط بازار

حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل کاهش قیمت مرغ در روزهای اخیر در بازار گفت : تقاضا کم و تولید مازاد است و پیش بینی ما نیز همین بود که با اصلاح نظام یارانه ای بدون ایجاد زیرساخت، وکاهش تولید متناسب با نیاز بازار اتفاقات خوبی برای واحدهای مرغداری اعم از واحدهای مرغ گوشتی و واحدهای مرغ مادر رقم نخورد که متاسفانه تمامی سناریوهای پیش بینی شده در حال وقوع است.

این فعال صنفی افزود: به طوری که بسیاری از جوجه های تولیدی، جذب بازار نشده و بازار کشش جذب مرغ تولیدی را هم ندارد ضمن اینکه عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام در جذب مرغ مازاد نیز مایوس کننده است.

وی اضافه کرد: در همین راستا جمعیت زیادی از جوجه ها بدون رعایت موازین و پروتکلهای بهداشتی در روستاها توزیع می شود و بخش زیادی از آنها نیز به مرغ تبدیل نمی‌شوند با این حال هنوز قیمت مرغ در بازار به قیمت تمام شده نرسیده و تولیدکنندگان در زیان شدید هستند ضمن اینکه انگیزه و شجاعت کافی هم برای جوجه ریزی با توجه به وضع موجود و غیر منطقی بودن قیمت بازار و قیمت مصوب وجود ندارد که این امر زنگ هشداری به دولت است.

اسدالله نژاد با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه افزود: شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ منجمد را به قیمت هر کیلوگرم حدود ۵۵ هزار تومان جمع آوری می کند که قیمت زنده آن حدود ۳۵ هزار تومان می‌شود و این در حالی است که قرارگاه امنیت غذایی جهاد قیمت مرغ زنده را ۴٩ هزار تومان تعیین کرده و این اجحاف بزرگ در حق تولید است و با روح حمایت از تولید سازگاری ندارد.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: گویا همه کارها و دستور العمل ها به سمتی است که واحدهای مرغداری حذف و راه برای واردات باز شود .

اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی واحدهای مرغداری از ۴ ماه قبل از سامانه بازرگاه نهاده خریده اند اما هنوز نهاده به آنان تحویل داده نشده است، از عملکرد بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به شدت انتقاد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین قرار بوده واحدهایی که تا ۲۱ اردیبهشت ماه جوجه ریزی کرده اند نهاده با ارز ترجیحی دریافت کنند اما بسیاری از مرغداران که از ١۵ دی ١۴٠٠ به بعد جوجه ریزی کرده بودند هنوز نتوانسته اند نهاده با ارز ترجیحی دریافت کنند و موضع انفعالی وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص مورد انتقاد مرغداران است.

اسدالله نژاد با تاکید بر اینکه هشدار می دهیم که ادامه این روند منجر به از دست رفتن مزیت تولید و اشتغال خواهد شد،گفت: در صورتی که این روند ادامه یابد بنده از سمت خود کناره گیری می کنم چرا که همه این هشدارها را از ۶ ماه پیش داده و نمیتوانم پاسخگوی مطالبات تولیدکنندگان باشم چرا که عملا نه میتوانم کاری انجام دهم و نه اراده ای برای رفع مشکلاتی که از روی ضعف و بی برنامگی بوجود آمده، وجود دارد.

وی به توان خرید مردم و لزوم حمایت از بازار مصرف اشاره کرد و گفت: حمایت از بازار مصرف وظیفه دولت است و باید با کالابرگ الکترونیکی و یا کارت اعتباری پروتئینی، محصولات پروتئینی را بر سر سفره های مردم بیاورد.

اسدالله نژاد اضافه کرد: واریز یارانه بصورت نقدی به حساب مردم منجر به این می شود که محصولاتی پروتئینی سر سفرها نیاید و امنیت غذایی در جامعه به خطر می افتد و تولید و اشتغال هم از دست می رود.