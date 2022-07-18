یلن: آمریکا تحریم های بیشتری علیه کره شمالی وضع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جنت یلن» روز دوشنبه اعلام کرد که آمریکا می‌تواند تحریم‌های بیشتری را علیه کره شمالی وضع کند.

این مقام آمریکایی انجام هر گونه آزمایش هسته‌ای ازسوی پیونگ یانگ را اقدامی تحریک آمیز توصیف کرد.

وزیر خزانه داری آمریکا بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره تحریم‌های احتمالی واشنگتن علیه پیونگ یانگ یا زمان وضع آن گفت که گزینه‌هایی برای انجام این تحریم‌ها وجود دارد.

یلن در مصاحبه‌ای در هواپیمای نظامی خود در مسیر سئول، پایتخت کره جنوبی، تاکید کرد: خزانه داری آمریکا عموماً درباره تحریم‌هایی که ممکن است اعمال کند، بحث نخواهد کرد.

این مقام دولت آمریکا با این حال یادآور شد که تحریم‌های احتمالی بیشتری با هدف تشدید فشار بر پیونگ یانگ برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای این کشور وجود دارد.

به گفته یلن، این تحریم‌ها احتمالاً در دیدار روز سه‌شنبه او با مقامات ارشد کره جنوبی در سئول مورد بحثو رایزنی قرار خواهد گرفت.

وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعلام کرد که یلن، در پایان اولین سفر خود به منطقه هند و اقیانوس آرام به عنوان وزیر خزانه داری آمریکا، با «یون سوک یول» رئیس جمهور کره جنوبی، «چو کیونگ هو» معاون نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد دیدار خواهد کرد.