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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۶

با صدور پیامی؛

قالیباف کسب مقام نخست المپیاد جهانی زیست شناسی را تبریک گفت

قالیباف کسب مقام نخست المپیاد جهانی زیست شناسی را تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی کسب مقام نخست المپیاد جهانی زیست شناسی توسط اعضای تیم دانش آموزی جمهوری‌اسلامی ایران را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی کسب مقام نخست المپیاد جهانی زیست شناسی توسط اعضای تیم دانش آموزی جمهوری‌اسلامی ایران را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کسب مقام پرافتخار قهرمانی و رتبه نخست اعضای تیم دانش آموزی جمهوری‌اسلامی ایران در المپیاد جهانی زیست شناسی سال ۲۰۲۲ موجب شادمانی و مباهات گردید.

این موفقیت که با کسب چهار مدال طلا از سوی هر چهار عضو تیم به دست آمد عیدی جوانان برومندمان در روز خجسته عید غدیر به مردم شریف ایران و نویدبخش وجود توانمندی‌های علمی بی‌شمار و استعدادهای درخشان در میان فرزندان و آینده‌سازان این مرز و بوم می‌باشد.

اینجانب ضمن عرض تبریک و تهنیت این موفقیت به اعضای تیم، کادر علمی، سرپرستان و جامعه‌دانش‌آموزی کشور، امیدوارم همواره شاهد سرافرازی و سربلندی جوانان کشورمان در تمامی عرصه‌ها باشیم.

محمدباقر قالیباف
رئیس‌مجلس‌شورای‌اسلامی

کد مطلب 5541372
هادی رضایی

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    نظرات

    • علی از اصفهان IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      1 0
      پاسخ
      اعضای این تیم اسم ندارند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • ایرج IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      1 0
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      البته این یک سربلندی برای ایران و مایه افتخار است . ما هم به این دانش آموزان عزیز تبریک می گوییم . این افراد ، از نظر معنوی که بسیار ارزشمند هستند . ولی اگر از نظر مادی هم بسنجیم ، از الماس هم وزن خود‌بسیار با ارزش ترند ... اگر قدر بدانیم ...
    • بازنشسته IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مگه زیستی هم مانده جناب قالیباف ، تواین کشور تبریک دیگه مضحکه کوچه وبازار شده دیگه نه محیطی مانده نه زیستی ، شما دلت خوش باش که رئیس مجلسی تشریفاتی وبی خاصیت هستید اگر نبودید به وضع میلیونها بازنشسته که در دمای پنجاه درجه مجبورن بیان کف خیابان برای حقوق اولیه خودشون توجه میکردی پس تو وخانواده خوش‌با
    • محفوظ IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      2 0
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      ای کاش در مورد تخلف دولت در کاهش حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی هم به همین فوریت پاسخ می دادید !
    • IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      اقای قالیباف چرا دولت را ملزم به اعمال قانون درباره افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نمی کنید؟ایا ترس وجود شما رافرا گرفته ؟ ایا نماینده مردم هستید یا مجری اوامر این و آن ؟
    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      0 0
      پاسخ
      دکتر ! زیست شناسی چی هست ؟
    • AE ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
      0 0
      پاسخ
      آقای قالیباف حیف به حقوق ما باز نشستگان ظلم شد عزیزم خواستیم یک سفری به استرالیا داشته باشیم شاید شبی در سایه دیوار اماراتشما استراحت میکردیم همان جایی که دختر جونت مراسم عقد کنان داشت ولی افسوس بودجشو نداریم

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