قالیباف کسب مقام نخست المپیاد جهانی زیست شناسی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی کسب مقام نخست المپیاد جهانی زیست شناسی توسط اعضای تیم دانش آموزی جمهوریاسلامی ایران را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کسب مقام پرافتخار قهرمانی و رتبه نخست اعضای تیم دانش آموزی جمهوریاسلامی ایران در المپیاد جهانی زیست شناسی سال ۲۰۲۲ موجب شادمانی و مباهات گردید.
این موفقیت که با کسب چهار مدال طلا از سوی هر چهار عضو تیم به دست آمد عیدی جوانان برومندمان در روز خجسته عید غدیر به مردم شریف ایران و نویدبخش وجود توانمندیهای علمی بیشمار و استعدادهای درخشان در میان فرزندان و آیندهسازان این مرز و بوم میباشد.
اینجانب ضمن عرض تبریک و تهنیت این موفقیت به اعضای تیم، کادر علمی، سرپرستان و جامعهدانشآموزی کشور، امیدوارم همواره شاهد سرافرازی و سربلندی جوانان کشورمان در تمامی عرصهها باشیم.
محمدباقر قالیباف
رئیسمجلسشورایاسلامی
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