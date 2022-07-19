قانون تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور را ابلاغ کرد.

این قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور است و مهلت مرتبط با جذب اعتبارات یاد شده را تا شهریور ماه تمدید می‌کند و برای قانون بودجه ۱۴۰۰ هم قابل اجراست.

ماده واحده- مهلت مندرج در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریور ماه تغییر می‌یابد.

تبصره ۱- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.

تبصره ۲- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.

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