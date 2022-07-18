۱۴۶ نفر در آذربایجان غربی به بیماری کرونا مبتلا شده اند

محمدامین ولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از مدتها آمار مبتلایان به کرونا در استان سه رقمی شد، افزود: در شبانه روز گذشته ۱۴۶ مورد ابتلای مثبت کرونا در مراکز درمانی استان پذیرش شدند که نسبت به روز پیش از آن ۶۴ بیمار بیشتر است.
وی با بیان اینکه تعداد فوتیها نیز برای چهارمین هفته متوالی صفر گزارش شد، ادامه داد: در حال حاضر ۳۳ بیمار در مراکز درمانی استان بستری هستند.
ولی زاده اضافه کرد: بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، در ۲۴ ساعت گذشته ۲ هزار و ۷ واحد واکسن به گروههای مختلف سِنی تزریق شد.
طبق آخرین رنگ بندی در حال حاضر شهرستانهای ارومیه، میاندوآب، خوی، پلدشت، اشنویه، چالدران و چایپاره در وضعیت زرد قرار دارند.
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