هشدار سطح نارنجی هواشناسی در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن زاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام صدور هشدار سطح نارنجی جوی و دریایی از ظهر امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ تا روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ خبرداد و گفت: در مدت یاد شده با ورود سامانه بارشی جدید به استان شاهد جاری شدن رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی، احتمال صاعقه، خسارت در اثر تند باد لحظه‌ای همراه با خیزش گردوخاک موقت و کاهش شعاع دید خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به هشدارهای هواشناسی به دستور استاندار هرمزگان و پس از تشکیل جلسه ستاد بحران، تمامی فرمانداران، بخشداران و مدیران کل در کنار نهادهای امدادرسان برای بحران سیلاب احتمالی در حالت آماده باش هستند.

وی افزود: منطقه اثر این سامانه بیشتر نقاط شرقی و مرکزی بویژه در ارتفاعات بشاگرد، بستک، حاجی آباد، میناب، رودان، بندرلنگه،خمیر، سیریک، جاسک، قشم و بخش های مرکزی خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: توصیه اکید می‌شود مردم شریف استان از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه های فصلی، صعود به ارتفاعات و حضور در مناطق مرتفع چرای دام خودداری کنند.

وی تصریح کرد: در اثر فعالیت یک سامانه دیگر در مناطق دریایی و وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی(۴۰ کیلومتر بر ساعت) شاهد مواج شدن دریا به ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر در مناطق ساحلی و دور از ساحل در دریای عمان و تنگه هرمز و مناطق ساحلی در خلیج فارس خواهیم بود.

حسن زاده گفت: این سامانه موجب اختلال در تردد های دریایی، آسیب به تورهای صیادی و قفس های پرورش ماهی خواهد شد و توصیه می‌شود از تردد شناورهای سبک بویژه در دریای عمان و شرق تنگه هرمز و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا در جاسک، سیریک، هرمز، قشم، لارک و هنگام خودداری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از مردم خواست در مدت یاد شده هشدارهای و اطلاعیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند و از انجام اقداماتی همچون تماشا و تهیه عکس و فیلم در زمان جریان سیلاب که سبب خطرآفرینی برای جان خود و سایرین خواهد شد دوری کنند.