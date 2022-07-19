به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، می‌توان این چسب را بعد از استفاده دوباره به اجزای سازنده خود تجزیه کرد و بدون از دست دادن قدرت اولیه مورد استفاده مجدد قرار داد.

چسب جدید از گونه‌ای از چسب‌ها است که با عنوان چسب‌های فوق مولکولی شناخته می‌شوند. این چسب‌ها از اجزای مولکولی خاصی تشکیل شده‌اند که به طور ویژه برای ایجاد پیوندهای قوی طراحی شده‌اند. یکی از آنها یک مولکول حلقه‌ای شکل به نام اتر تاج است که می‌تواند پروتئین کوچکی که توسط باکتری‌ها تولید می‌شود را به دور هدف اتصال چسب بپیچاند.

وقتی اجزای این چسب با هم ترکیب می‌شوند و مخلوط نهایی گرم می‌شود، اتر تاج محکم به سطح پروتئین می‌چسبد و پیوند را از طریق چندین برهمکنش مولکولی، از جمله با استفاده از بارهای مخالف آنها، تقویت می‌کند. این فرایند با عنوان "جوش دادن" مولکول‌ها به یکدیگر توصیف شده که به آنها یک ساختار در هم تنیده فوق‌العاده قوی می‌دهد.

این فعل و انفعالات در نهایت باعث ایجاد یک چسب فوق‌العاده قدرتمند می‌شود. گروه سازنده آن را با چسباندن صفحات فولادی به یکدیگر آزمایش کردند و دریافتند که آنها می‌توانند تا ۲۲ مگا پاسکال نیروی برشی را تحمل کنند. جالب‌تر از همه، این استحکام نه تنها در دمای اتاق بلکه در دمای -۱۹۶ درجه سانتی‌گراد (۳۲۰.۸- درجه فارنهایت) تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد (۳۹۲ درجه فارنهایت) تداوم داشت. استحکام این چسب بر روی مواد دیگر نیز امیدوارکننده بود و حتی در زیر آب نیز کار می‌کرد.

محققان می‌گویند این چسب مولکولی می‌تواند به ویژه برای اتصال اشیایی که در حین استفاده با نوسان دما زیاد مواجه می‌شوند، مانند فضاپیماها مفید است.