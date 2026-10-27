به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حسن مومنی، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهداف برگزاری نشست ملی کشاورزی ایران و آفریقا اظهار کرد: این نشست با هدف ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان فعالان و ذی‌نفعان حوزه همکاری با آفریقا و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مؤثرتر آنان در اجلاس اصلی ایران و آفریقا برگزار می‌شود.

وی افزود: آشنایی بیشتر شرکت‌ها، تجار و بازرگانان ایرانی با ظرفیت‌های کشورهای آفریقایی، تبادل تجربیات و ایجاد شناخت مشترک از فرصت‌های موجود، از مهم‌ترین اهداف این نشست است.

مومنی با بیان اینکه این نشست ملی زمینه حضور آگاهانه‌تر فعالان اقتصادی در اجلاس اصلی را فراهم می‌کند، تصریح کرد: شناسایی فرصت‌های همکاری و توسعه تعاملات اقتصادی، از جمله محورهایی است که می‌تواند به شکل‌گیری و تقویت همکاری‌های مشترک میان ایران و کشورهای آفریقایی منجر شود.

مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: از سفرای کشورهای آفریقایی مقیم تهران، مسئولان و مدیران وزارت امور خارجه، معاونان وزیر و دیگر مسئولان و فعالان مرتبط برای حضور در این نشست دعوت شده است.

وی عنوان کرد: حضور نمایندگان کشورهای آفریقایی و فعالان حوزه همکاری با این قاره، فرصتی برای شناخت بهتر ظرفیت‌های موجود و تقویت زمینه‌های تعامل و همکاری میان دو طرف فراهم خواهد کرد.

مومنی در پایان تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی ریاست کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران با ۶ کشور آفریقایی شامل کنیا، اوگاندا، تانزانیا، سنگال، سودان و غنا را بر عهده دارد. همچنین در حال حاضر، ۱۰ کمیته مشترک راهبری همکاری‌های کشاورزی با کشورهای مختلف این قاره در حال فعالیت هستند که با هدف تقویت تعاملات و توسعه همکاری‌های کشاورزی میان ایران و کشورهای آفریقایی فعالیت می‌کنند.