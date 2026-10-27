به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رودباری صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح خدمات بیمه سلامت در این شهرستان اظهار کرد: بر اساس آمار مبتنی بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد ۵۶ هزار و ۸۹۲ نفر در چالوس تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که حدود ۲۴ هزار نفر از آنان ساکن مناطق روستایی هستند.

وی با اشاره به حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج افزود: بخشی از خدمات بیمه سلامت به بیمارانی اختصاص دارد که بر اساس ضوابط تعیین‌شده در گروه‌های مشمول حمایت قرار می‌گیرند. این حمایت‌ها با هدف کاهش هزینه‌های درمان و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات مورد نیاز ارائه می‌شود.

رودباری با اشاره به بیماران نشان‌دار در شهرستان چالوس گفت: حدود ۶۰۰ بیمار نشان‌دار در این شهرستان شناسایی شده‌اند و ثبت اطلاعات آنان در سامانه‌های مربوطه، زمینه استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای و خدمات حمایتی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: بیماران واجد شرایط می‌توانند مطابق مقررات از پوشش بیمه‌ای خدماتی مانند بستری، آزمایش‌های تشخیصی و داروهای مشمول حمایت بهره‌مند شوند. البته میزان تعهد بیمه با توجه به نوع بیماری، دارو یا خدمت درمانی و ضوابط مربوط متفاوت است.

مدیر بیمه سلامت چالوس همچنین درباره حمایت از درمان ناباروری اظهار کرد: در مراکز دولتی ارائه‌دهنده خدمات درمان ناباروری، در صورت برخورداری بیمار از شرایط و پوشش بیمه‌ای لازم، سهم پرداختی بیمار برای خدمات مشمول می‌تواند ۱۰ درصد باشد و ۹۰ درصد هزینه را بیمه پرداخت کند.

رودباری با اشاره به حمایت‌های دارویی از بیماران خاص و صعب‌العلاج بیان کرد: برخی داروها و خدمات درمانی بر اساس شرایط تعیین‌شده تحت پوشش قرار می‌گیرند و بیماران برای بهره‌مندی از این حمایت‌ها باید مراحل ثبت و تأیید اطلاعات خود را در سامانه‌های مربوطه طی کنند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های درمانی افزود: تغییر قیمت داروها و خدمات، از جمله در پی نوسانات ارزی، می‌تواند هزینه‌های پرداختی بیماران را افزایش دهد؛ ازاین‌رو میزان پوشش بیمه‌ای و تعهدات مربوط به هر خدمت بر اساس مقررات و تعرفه‌های مصوب تعیین می‌شود.

مدیر بیمه سلامت چالوس همچنین به عملکرد بیمه در حوزه بستری و حمایت‌های دارویی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد؛ موضوعی که آمار تفصیلی آن نیازمند تطبیق با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های بیمه‌ای است.

رودباری در ادامه بر اهمیت شناسایی و ثبت دقیق بیماران واجد شرایط تأکید کرد و گفت: ثبت اطلاعات بیماران در سامانه‌های مربوطه، امکان بهره‌مندی آنان از خدمات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده را فراهم می‌کند.