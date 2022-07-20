به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سورنا ستاری در این دیدار سلام صمیمانه آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران را به رئیس جمهوری ازبکستان ابلاغ کرد.
ستاری در این دیدار با بیان اینکه فصل جدیدی از اقتصاد در ایران رقم خورده است که مبنای توسعه همکاری با کشورهای اسلامی، دوست و همسایه خواهد بود، اظهار کرد: شرکتهای دانشبنیان و خلاق در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در ایران داشتهاند و سهم آنها از توسعه، اشتغال و صادرات کشور، روز به روز در حال افزایش است. توانمندی فناورانه، محصولات و خدمات این شرکتها میتواند محور تازهای از همکاری میان ایران و ازبکستان قرار بگیرد.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری، نقش دولتها را تسهیلگر و ایجاد کننده زمینه همکاری بین بخش خصوصی دو طرف دانست و گفت: در صورتی که زیستبوم فعالیت سرمایهگذار بخش خصوصی و ارتباط این بخش توسط دو کشور فراهم شده باشد، شاهد رونق و شکوفایی همکاریهای فناورانه و نوآورانه دو کشور خواهیم بود.
در این دیدار مسائل مربوط به گسترش بیشتر روابط چند جانبه بین ازبکستان و ایران مورد بررسی قرار گرفت. طرفین بر توجه ویژه به ارتقای برنامهها و پروژههای مشترک در علم، نوآوری و فناوری دو کشور تاکید کردند.
همچنین یکی دیگر از محورهای این گفتگو، درباره شاخصهای تجاری و تعداد پروژههای همکاری بین دو کشور بود که در حال رشد است.
در این نشست درباره برنامه همکاری دو کشور برای تحقیقات علمی و کاربردی، جذب بخش خصوصی برای تأمین مالی کار اکتشافی، حمایت از برنامههای دانشگاهی، اجرای پروژهها در فناوریهای زیستی و نانو، فناوری اطلاعات، داروسازی و سایر صنایع تبادل نظر شد.
درباره تصویب یک نقشه راه برای اجرای تصمیمات مشترک و توافقنامههای امضا شده، از جمله به عنوان بخشی از مجمع آتی نوآوری ایران و ازبکستان و رویدادهای تجاری توافق شد.
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