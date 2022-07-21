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۳۰ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۷

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد؛

توزیع ۱۲۵ میلیارد تسهیلات جبران خسارت خشکسالی بین کشاورزان لرستان

توزیع ۱۲۵ میلیارد تسهیلات جبران خسارت خشکسالی بین کشاورزان لرستان

خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۱۲۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد به زودی بین آسیب‌دیدگان بخش کشاورزی با اولویت کشاورزان دارای بیمه نامه توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان با دستور کار بررسی وضعیت بیمه، خشکسالی، برآورد و پرداخت خسارت به بهره‌برداران خسارت دیده از خشکسالی با اشاره به خسارت ۱۲ هزار میلیارد تومانی ناشی از خشکسالی به بخش کشاورزی گفت: به جهت حمایت از بهره برداران آسیب‌دیده، سود تسهیلات کشاورزان از محل بند (خ) و بند (ز) با سررسید سال ۱۴۰۰ به مبلغ حدود ۱۴۰ میلیارد تومان مورد بخشودگی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اصل تسهیلات امهال شده در بانک‌های عامل حدود ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: به منظور حمایت از تولید و بازتوانی آسیب دیدگان بخش کشاورزی حدود ۱۲۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد به زودی بین آسیب‌دیدگان بخش کشاورزی با اولویت کشاورزان دارای بیمه نامه توزیع خواهد شد.

شاهرخی با اشاره به اینکه مدیران و کارشناسان موفق در حوزه بیمه مورد تشویق و تجلیل قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: مدیران افراد با انگیزه را به عنوان رابط ثابت بیمه با مدیریت شهرستان‌ها و ادارات تابعه معرفی کنند و در همین راستا می‌توان از ظرفیت نظام مهندسی در حوزه‌های مختلف کشاورزی بهره برد.

وی گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها توسط مراکز خدمات زمینه را برای آموزش کشاورزان در حوزه بیمه کردن محصولات و تولیدات خود فراهم کنند و پیگیر تعجیل در پرداخت خسارت‌ها در پاسخ به اعتماد کشاورزان و دامپروران باشند.

معاون بیمه‌ای صندوق کشاورزی لرستان نیز در سخنانی با ابراز رضایت از استقبال کشاورزان برای خرید بیمه نامه در سال زراعی جاری افزود: به زودی پرداخت غرامت به کشاورزان آسیب‌دیده آغاز خواهد شد.

کد مطلب 5543560

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