افزایش قدرت خرید بازنشستگان با اجرای طرح های یاری و حمایتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مرتضایی فرد، در هفدهمین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان و در آئین تجلیل از بازنشستگان برگزیده ملی که صبح دوشنبه برگزار شد، گفت: این همایش پس از دو سال وقفه برگزار شد البته در این دو سال نیز این همایش به صورت مجازی برگزار شد اما به دلیل عدم حضور بازنشستگان حال و هوای امروز را نداشت.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره‌های ورزشی ویژه بازنشستگان، ادامه داد: در ایام دهه ولایت نیز این جشنواره با حضور ۴ هزار نفر از بازنشستگان در هشت رشته در مجموعه‌های ورزشی و خانه‌های امید در سطح استان‌های مختلف برگزار شد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: هفته گذشته مراسم پیاده روی بازنشستگان برگزار شد. در این پیاده روی که به صورت سراسری در سطح کشور برگزار شد جوایز بازنشستگان برگزیده نیز اهدا شد.

مرتضایی فرد به مسئولیت اجتماعی این صندوق اشاره کرد و گفت: همه مدیران و معاونین بخشی از انرژی خود را در راه مسئولیت اجتماعی هدایت می‌کنند و علاوه بر پرداخت حقوق به مسئولیت اجتماعی خود نیز توجه می‌کنند.

وی با اشاره به برگزاری طرح‌های حمایتی این صندوق، گفت: طرح‌هایی از جمله طرح یاری جهت افزایش قدرت خرید بازنشستگان با حفظ منزلت بازنشستگان اجرا شده که در این طرح مبلغی در حقوق بازنشستگان شارژ شده و آنها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مورد نظر کالاهای مورد نیاز خود را به صورت تخفیفی و اقساطی خریداری کنند.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به طرح‌های این مجموعه جهت افزایش قدرت خرید بازنشستگان، گفت: طرح یاری با همین هدف و به صورت تخفیفی و اقساطی برای بازنشستگان اجرا می‌شود.