به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور بیان داشت: این بارندگی‌ها در تنگ زاغ، فارغان و کوهشاه احمدی در حاجی آباد و روستای کرمران بندرخمیر رخ داد.

وی با بیان اینکه در تنگ زاغ ۶.۶ میلیمتر، در روستای فارغان ۹ میلیمتر و در روستای کرمران بندرخمیر نیز ۳ میلیمتر باران بارید، تصریح کرد: بر اثر این بارندگی مسیر دسترسی به روستای باغان در حاجی آباد مسدود شد که به گفته محمدی معاون اداره کل حمل و نقل و راهداری هرمزگان، با فروکش کردن سیلاب این مسیر بازگشایی شد.

سی سی پور با اشاره به اینکه از عصر امروز بارش‌های شدید و سیل آسا مناطق مختلف استان را درگیر می‌کند و این روند تا روز جمعه ادامه دارد، اضافه کرد: از هم استانی‌ها خواسته شده است از قرارگیری در حریم رودخانه‌ها و رفتن به ارتفاعات خودداری کنند.