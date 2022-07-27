مهدی شهاب تالی مدیر شبکه رادیویی پیام و رادیو آوا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژه‌برنامه‌های رادیو پیام و آوا در ماه‌های محرم و صفر گفت: شبکه رادیویی پیام و آوا با آغاز ماه محرم در بخش‌های شش گانه پخش با تولید برنامه‌های کوتاه و آیتم‌های مختلف در قالب متن، تصنیف‌های محرمی، آوازهای آئینی و اخلاقی، مداحی و تعزیه با مخاطبان به عزاداری می‌پردازد.

وی افزود: برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) رادیو پیام با تولید و پخش ویژه برنامه «پیام محرم» با مدیحه سرایی ذاکرین اهل بیت (ع) به استقبال ماه محرم می‌رود.

مدیر رادیوهای پیام و آوا گفت: ویژه برنامه «پیام عاشورا» باهدف پاسداشت عاشورا و مکتب حسینی که با حضور کارشناسان مذهبی و ادبی از قیام امام حسین (ع) و یارانش روایت می‌کند برنامه «پیام آزادگی» به معرفی یاران امام حسین (ع) و تبیین ویژگی‌های آنان می‌پردازد.

وی ادامه داد: شبکه رادیویی آوا در ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) با برنامه «آوای محرم» با پخش مداحی، تصنیف‌های محرمی، روضه آوازهای آئینی و اخلاقی در وصف امام حسین (ع) همراه مخاطبان خود در سراسر جهان خواهد بود. برنامه «آوای عاشورا» به موسیقی آئینی و پخش مداحی با گویش‌های محلی و عزاداری در مناطق مختلف کشور می‌پردازد.

شهاب تالی در پایان گفت: فضای مجازی رادیو پیام در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با برگزاری پویش «حسینیه پیام» از اول ماه محرم تا پایان ماه صفر با عزادران حسینی همنوا می‌شود. علاقه مندان می‌توانند برای شرکت در پویش «حسینیه پیام» در ایام ماه محرم و صفر از مراسم عزاداری هیئات مذهبی عکس و ویدئو تهیه و ارسال کنند. تصاویر ارسالی با نام و عکس ارسال کننده از رادیونمای پیام و آوا پخش می‌شود پس از داوری به سه تصویر برگزیده جایزه نقدی اهدا می‌شود.

همچنین ویدئوهای ارسالی در صفحه اجتماعی رادیو پیام به نشانیradiopayam.ir به اشتراک گذاشته می‌شود به سه ویدئویی که بالاترین بازدید را داشته باشند جایزه نقدی اهدا می‌شود.

هموطنان عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی رادیو پیام، رادیونما و صفحه اجتماعی رادیو پیام مراجعه کنند