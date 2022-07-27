نصب ۲ هزار و ۹۰۰ پنل خورشیدی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه همایش دوره توانمند سازی تسهیل گران و مسئولان بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: در راستای توانمند سازی فعالان اقتصادی و مسئولان بسیج سازندگی شهرستان ها و جهادگران عرصه اقتصاد مقاومتی که در زمینه اشتغال و توانمند سازی همکاری می کنند این همایش ۲ روزه با حضور ۱۳۰ فعال اقتصاد مقاومتی در بیرجند برگزار شده است.

وی هدف این همایش را با توجه به اجرای اصلی ماموریت ها در روستاها و مناطق مختلف فعالان اقتصاد مقاومتی هماهنگی اجرای ماموریت ها در حوزه بسیج سازندگی در اشتغال با محوریت کار تسهیل گری در نقاط مختلف عنوان کرد و افزود: همایش تخصصی در حوزه های توانمند سازی به صورت محدود تری در خراسان جنوبی برگزار شده است اما امسال در راستای موضوعات اشتغال با حضور همه دست اندرکاران این همایش تخصصی برگزار شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی فعالان بسیج سازندگی و اقتصاد مقاومتی ۴۷۸ صندوق قرض الحسنه در روستاها و مناطق حاشیه شهر با محوریت مساجد تشکیل شده و تمام فعالیت ها در زمینه اشتغال، آموزش، توانمند سازی، تامین تسهیلات و منابع مالی با پشتیبانی این صندوق ها انجام می شود.

وی با بیان اینکه این همایش ۲ روزه جهت هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مرتبط با اشتغال و حضور کارشناسان دستگاه های مرتبط برنامه ریزی شده است، افزود: با هماهنگی و تبیین بین این دستگاه ها و افزاد ارزش رسته های اشتغال را در قالب رسته های مزیت دار خراسان جنوبی را شناسایی و برنامه ای برای اقدام و عمل در روستاها برای اشتغال مبنی بر ارزش ها طراحی شده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه نگاه در حوزه اشتغال این است که کار به صورت زنجیره ای دنبال شود گفت: امسال در قالب تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۶ در خراسان جنوبی ۳۰۰ میلیارد تومان به مجموعه بسیج سازندگی اختصاص یافته است.

به گفته هنری برنامه ریزی برای اجرای این طرح و هدفمند کردن تسهیلات اختصاص یافته در قالب این نشست ۲ روزه دنبال می شود.

وی از طرح مشترک بسیج سازندگی با توزیع نیروی برق خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در این طرح تهیه و نصب پنل های خورشیدی در خراسان جنوبی دنبال می شود که سهمیه ۲ هزار و ۹۰۰ پنل خورشیدی به خراسات جنوبی تخصیص یافت و برای هر پنل ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه پیش بینی شده است.

وی خاطر نشان کرد: نصب پنل های خورشیدی در قالب یک کار جهادی و با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط امسال محقق می شود و نصب پنل ها با اولویت مناطق محروم و روستایی پیش بینی شده است اما محدودیتی برای واگذاری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی تاکنون کمتر از ۵۰۰ پنل نصب شده است ادامه داد: در هر شهرستان و روستایی بر اساس امکان سنجی شرکت برق به تعداد قابل مشخص پنل خورشیدی نصب می شود.