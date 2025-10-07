  1. استانها
پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای مشاغل خانگی

یاسوج-دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور گفت: امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان فرهی صبح سه شنبه در حاشیه دوره توانمندسازی دبیران قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سراسر کشور در یاسوج در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد از استان‌های پیشتاز حوزه اقتصاد مقاومتی در حوزه ایجاد کارگاه، صندوق قرض‌الحسنه و طرح جهاد روشنایی در رده‌های مخالف سپاه است و امروز میزبان دوره‌های آموزشی و توانمندسازی دبیران قرارگاه سراسر کشور است.

دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور بیان کرد: سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به صورت قرض‌الحسنه توسط بسیج سازندگی پرداخت شد که از قبل آن ۱۲۳ هزار شغل پایدار ایجاد شد.

وی ادامه داد: در سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای مشاغل خانگی و طرح جهاد روشنایی در نظر گرفته شده است.

فرهی در ادامه با اشاره به فعال بودن ۳۰ هزار صندوق قرض‌الحسنه در سراسر کشور از عضویت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این صندوق‌ها که در بستر مردمی است خبر داد.

دبیر اقتصاد مقاومتی کشور با اشاره به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد در عرصه جهاد روشنایی از استان‌های سرآمد است، افزود: ۱۰ هزار پنل خورشیدی پنج کیلوواتی در سال گذشته ایجاد شد و به دنبال راه‌انداری پنل‌های تجمیعی هستیم که در سال ۱۴۰۴ افزایش این پنل‌ها را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی تجمیعی چاه‌های آب را دنبال می‌کنیم که سقف تسهیلات انفرادی ۳۰۰ میلیون تومان و طرح‌های کارفرمایی پنج میلیارد تومان است، ضمن اینکه یکی از عمده مشکلات ناترازی انرژی است که اولویت را پرداخت تسهیلات در راستای رفع ناترازی انرژی قرار دادیم.

