به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان فرهی صبح سه شنبه در حاشیه دوره توانمندسازی دبیران قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سراسر کشور در یاسوج در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد از استانهای پیشتاز حوزه اقتصاد مقاومتی در حوزه ایجاد کارگاه، صندوق قرضالحسنه و طرح جهاد روشنایی در ردههای مخالف سپاه است و امروز میزبان دورههای آموزشی و توانمندسازی دبیران قرارگاه سراسر کشور است.
دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور بیان کرد: سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به صورت قرضالحسنه توسط بسیج سازندگی پرداخت شد که از قبل آن ۱۲۳ هزار شغل پایدار ایجاد شد.
وی ادامه داد: در سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه برای مشاغل خانگی و طرح جهاد روشنایی در نظر گرفته شده است.
فرهی در ادامه با اشاره به فعال بودن ۳۰ هزار صندوق قرضالحسنه در سراسر کشور از عضویت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این صندوقها که در بستر مردمی است خبر داد.
دبیر اقتصاد مقاومتی کشور با اشاره به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد در عرصه جهاد روشنایی از استانهای سرآمد است، افزود: ۱۰ هزار پنل خورشیدی پنج کیلوواتی در سال گذشته ایجاد شد و به دنبال راهانداری پنلهای تجمیعی هستیم که در سال ۱۴۰۴ افزایش این پنلها را دنبال میکنیم.
وی ادامه داد: راهاندازی پنلهای خورشیدی تجمیعی چاههای آب را دنبال میکنیم که سقف تسهیلات انفرادی ۳۰۰ میلیون تومان و طرحهای کارفرمایی پنج میلیارد تومان است، ضمن اینکه یکی از عمده مشکلات ناترازی انرژی است که اولویت را پرداخت تسهیلات در راستای رفع ناترازی انرژی قرار دادیم.
نظر شما