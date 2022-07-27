ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح/ثبت نام ۷۷۰ هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق حسینی با اشاره به اینکه در حال حاضر سامانه سماح عملیات پیش‌ثبت‌نام زائران برای اربعین را انجام می‌دهد، گفت: تا کنون ۷۷۰ هزار متقاضی برای سفر اربعین ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه متقاضیان تا روز عاشورا (۱۷ مرداد ۱۴۰۱) فرصت دارند تا به سامانه سماح مراجعه کنند گفت: از ۱۱ محرم ثبت‌نام قطعی از طریق سامانه سماح انجام می‌شود.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: متقاضیان با مراجعه مجدد به سامانه تاریخ خروج از مرز خود را مشخص می‌کنند و حتی نوع وسیله نقلیه مورد استفاده که شخصی است یا خیر باید مشخص شود تا پیش‌بینی برای تأمین پارکینگ نیز انجام شود.

حسینی با اشاره به اینکه زمان بازگشت از عراق نیز باید در سامانه مشخص شود گفت: تا زائران بدون مشکل در روز تعیین شده به مرز مورد نظرشان مراجعه کنند و به راحتی هم رفت و هم بازگشت به آسانی انجام خواهد شد.