خانواده «شیرین ابوعاقله» بر پاسخگو کردن تل آویو تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خانواده «شیرین ابوعاقله» خبرنگار مقتول فلسطینی در دیدار خود با «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آن شدند که آمریکا، اسرائیل را به خاطر جنایتی که علیه ابوعاقله مرتکب شده است، بازخواست کند.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه تلاش خانواده ابوعاقله برای دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سفرش به فلسطین اشغالی به نتیجه نرسید، بلینکن از آنها برای دیدار دعوت کرد. «آنتوان ابوعاقله» برادر شیرین ابوعاقله و دخترش «لینا» در مقر وزارت امور خارجه آمریکا با بلینکن دیدار کردند.

بلینکن با انتشار توئیتی پس از این دیدار نوشت: با خانواده ابوعاقله خبرنگار مقتول فلسطینی که با جرأتش احترام همگان را در سراسر جهان برانگیخت، دیدار کردم. من ضمن ابراز عمیق‌ترین تسلیت‌ها به این خانواده، پایبندی خود را به تلاش برای پیگیری پاسخگو کردن عوامل ترور غم انگیز او ابراز می‌کنم.

لینا ابوعاقله، خواهرزاده ۲۷ ساله شیرین ابوعاقله پس از جلسه یک ساعته با بلینکن در مقابل وزارت خارجه آمریکا گفت: ما همچنان خواستار بازخواست اسرائیل و اجرای عدالت درباره شیرین هستیم.

لینا خاطرنشان کرد که بلینکن نگرانی‌های خانواده ابوعاقله را در مورد شفاف نبودن پرونده تصدیق کرد و متعهد شد که کانال ارتباطی بهتری ایجاد کند، اما او درباره درخواست خانواده ابوعاقله برای تحقیقات مستقل آمریکا در پرونده مرگ ابوعاقله هیچ تعهدی نداد.

خانواده شیرین همچنین قرار است با اعضای کنگره که از اف‌بی‌آی یا دیگر آژانس‌های آمریکایی برای انجام تحقیقات خصوصی درباره قتل او فشار می‌آوردند، ملاقات کنند.

دیدار خانواده ابو عاقله به درخواست طرف آمریکایی، پس از آن انجام می‌گیرد که تیم تحقیقاتی آمریکا مدعی شد که تیراندازی غیرعمدی نظامیان صهیونیست ممکن است عامل مرگ شیرین باشد. آمریکا همچنین از درخواست تحقیقات مستقل درباره قتل شیرین ابوعاقله که تابعیت آمریکایی نیز دارد، خودداری کرده است.

شرین ابوعاقله، خبرنگار فلسیطینی الجزیره، ۱۱ مه گذشته توسط نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی در اردوگاه جنین به شهادت رسید.