به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران ظهر امروز چهارشنبه پنجم مردادماه با حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با محوریت دیپلماسی فرهنگی دانش بنیان، همگرا و صادرات فرهنگی سخنرانی کرد.

شهردار پایتخت در این مراسم در سر فصل‌های آخرین وضعیت شهر در حوزه روح (نرم افزار شهری) و کالبد، برجسته سازی محله‌ها و ایجاد رقابت سالم، نیاز به خلق افتخار در پایتخت کشور، هویت‌سازی و الگوسازی برای کلانشهر تهران، هوشمند سازی، توجه به تهران خانواده جهت مسئولیت پذیری، خلق سرمایه از طریق مشارکت مردم و مولدسازی توضیحاتی ارائه کرد.

زاکانی در ادامه آخرین وضعیت حمل و نقل پایتخت و توجه به نوسازی شهری از طریق ایستگاه‌های مترو، سازوکار خروج مدیریت شهری از تنش مالی با تجمیع حساب‌ها، تکمیل و ساخت بزرگراه‌های شهید شوشتری و شهید بروجردی را برای کاهش حجم ترافیک شهری تشریح کرد.

در ادامه شهردار تهران به بیان ویژگی‌ها و ظرفیت‌های شهرداری کلانشهر تهران و توجه به برون گرایی از طریق قراردادهای خواهر خواندگی پرداخت و این اقدام را گامی مهم در یاد گیری و استفاده از تجربیات و به اشتراک گذاشتن همان تجربیات خواند.

امضای تفاهم نامه‌های همکاری با دیگر دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی برای رفع موانع و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذار از دیگر موضوعاتی بود که شهردار تهران پیرامون آن توضیحاتی داد و این اقدام را بستر ایجاد فرصت‌های بی‌نظیر برای شهر تهران خواند.

پس از سخنان شهردار تهران تعدادی از رایزنان فرهنگی به بیان نظرات و تجربیات خود از مدیریت شهرهای جهان پرداختند و پس از آن زاکانی از نمایشگاه شبکه پشتیبان محصولات خدمات فرهنگی خارج از کشور بازدید کرد.