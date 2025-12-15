به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تنفیذ احکام شهرداران مدارس را با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران و برخی مدیران شهری صبح امروز در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با اشاره به اهمیت مشارکت نسل نوجوان در اداره شهر اظهار کرد: ما به دانش‌آموزان افتخار می‌کنیم، چرا که آینده این کشور را خواهند ساخت. از مدرسه این مسیر را آغاز کرده‌ایم تا تجربه‌ای واقعی از مردم‌سالاری شکل بگیرد و اعتماد متقابل ایجاد شود.

وی افزود: مدیریت شهری با گستره وسیع خود به همکاری با دانش‌آموزان افتخار می‌کند و این شراکت به معنای پذیرش مسئولیت مدرسه و شهر است. ما در مدیریت شهری وظیفه خود می‌دانیم که در خدمت دانش‌آموزان باشیم.

شهردار تهران با بیان اینکه بزرگ‌ترین سرمایه کشور دانش‌آموزان هستند، گفت: آموزش‌وپرورش و مدیریت شهری درباره ساخت ۵۰۰ مجتمع بزرگ آموزشی در تهران به تفاهم رسیده‌اند؛ مجتمع‌هایی که ظرفیت پذیرش همه دانش‌آموزان را داشته و از امکانات آموزشی، فرهنگی و ورزشی کامل برخوردار باشند. مقرر شده این تفاهم‌نامه روز چهارشنبه نهایی شود.

زاکانی همچنین به اجرای طرح «من شهردارم» اشاره کرد و گفت: در این طرح مردم مستقیماً پروژه‌ها را پیشنهاد می‌دهند، انتخاب می‌کنند و بر اجرای آن‌ها نظارت دارند. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیش از دو میلیون نفر در این طرح مشارکت کردند و سال گذشته ۱۸ درصد پروژه‌ها مربوط به پیشنهادهای مستقیم مردم بود.

وی در پایان تأکید کرد: تا تحقق کامل این برنامه‌ها، مدیریت شهری به مشارکت و همراهی مردم و به‌ویژه دانش‌آموزان تکیه دارد.