مجید انتظامی عضو شورای هنری ارکستر سمفونیک تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، در راستای تقویت ارکسترهای بنیاد رودکی با حکم مجید زین‌العابدین، استاد مجید انتظامی به عضویت شورای هنری ارکستر سمفونیک تهران درآمد.

مجید انتظامی موسیقی‌دان و آهنگساز برجسته کشورمان، برگزیده سیمرغ بلورین در چهار دوره جشنواره فیلم فجر برای موسیقی متن فیلم بوده است.

انتظامی همچنین برگزیده هشتمین همایش چهره‌های ماندگار در سال ۱۳۸۹ است و در سال ۱۳۹۳ نیز به عنوان جهادگر عرصه فرهنگ و هنر نشان افتخار دریافت کرده است. شورای هنری ارکستر سمفونیک تهران با حضور ۵ نفر از استادان و نخبگان موسیقی کشور جهت اعتلای موسیقی فاخر در بنیاد رودکی برای ارکستر سمفونیک تهران برنامه ریزی می‌کند.