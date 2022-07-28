به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: تخریب ۶ منزل مسکونی فلسطینی‌ها در شرق اریحا توسط بلدوزرهای ارتش صهیونیستی در روز چهارشنبه ۵ مرداد؛ نمونه‌ای از اقدامات روزمره اشغالگران از تخریب، شلیک، کشتار، خشونت، سرکوب، دستگیری حتی کودکان، نابودی زمین‌های کشاورزی، قطع درختان و …است.

وی در پایان مطلب خود آورده است: البته استمرار این بربریت که در سایه حمایت بی قید و شرط آمریکا صورت می‌گیرد، تغییری در سرنوشت محتوم رژیم آپارتاید صهیونیستی ایجاد نمی‌کند.