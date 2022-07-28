به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: هیأت‌وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص نحوه معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین‌اجتماعی براساس دهک‌های درآمدی، آئین‌نامه اجرایی این بند از قانون را با هدف ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، به تصویب رساند.

گروه‌های هدف آئین‌نامه اجرایی مصوب هیأت‌وزیران بیمه‌شدگان فاقد کارفرما در سازمان تأمین‌اجتماعی شامل قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار)، رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری، خادمین ثابت مساجد، مداحان، کارگران باربر، زنبورداران، صیادان استان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور، اصناف کم‌درآمد، هنرمندان و روزنامه‌نگاران و نویسندگان مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مددجویان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مربیان مهدکودک و راهنمایان گردشگری مورد تائید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از معافیت بیمه‌ای برخوردار شده یا می‌شوند.

براساس این آئین‌نامه، نرخ حق بیمه مشمولان به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون تأمین‌اجتماعی و مقررات مربوط می‌باشد. هریک از بیمه‌شدگان موجود و جدید در صورتی که بر اساس نتایج آزمون وسع در چهار دهک اول درآمدی باشند، از معافیت کامل بیمه‌ای به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط و بر اساس حداقل دستمزد مشمولین قانون کار یا دستمزد بیمه‌شدگان مشمول طبقه‌بندی مزد یا حقوق موضوع ماده (۳۵) قانون تأمین‌اجتماعی (حسب مورد) برخوردار خواهند شد.

در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک‌های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای افزایش هر دهک درآمدی، ۳ درصد از معافیت مذکور کسر می‌شود. بیمه‌شدگان دهک‌های هشتم و بالاتر مشمول استفاده از معافیت‌های بیمه‌ای نخواهند بود و استمرار عضویت بیمه‌شده مزبور منوط به پرداخت حق‌بیمه به شرح مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

اقشاری که براساس تفاهم‌نامه با سازمان تأمین اجتماعی مشمول بیمه اجتماعی سازمان مذکور هستند و از معافیت بیمه‌ای استفاده کرده‌اند پس از دهک‌بندی، در خصوص نحوه استفاده از معافیت مذکور، مشمول مفاد این آئین‌نامه هستند.

مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از کاهش یا حذف معافیت بیمه‌ای تا سقف حق بیمه مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای هریک از گروه‌های هدف به عهده شخص بیمه‌شده ذیربط خواهد بود. چنانچه بیمه شده از پرداخت حق بیمه در موعد قانونی مربوط اجتناب کند به نحوی‌که موجب قطع رابطه بیمه‌پردازی وی با سازمان شود، بهره‌مندی مجدد از معافیت بیمه‌ای منوط به ثبت‌نام مجدد و اشتغال در شغل یا حرفه مربوطه و نتیجه آزمون وسع بر طبق مفاد این آئین‌نامه است.