به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصر میرمحمدیان، مدیرعامل بنیاد هدایت، در آئین افتتاحیه سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز که در شبستان بقیع مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به اینکه زمان برگزاری این نمایشگاه محدود نیست، اظهار کرد: امامان محله، روحانیون و طلاب می‌توانند با حضور در این نمایشگاه از ظرفیت‌های مطلوب آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه محتوای خود را در قالب هنر ارائه داده است، عنوان کرد: همچنین حضور راوی در بخش‌های مختلف این نمایشگاه، بر تأثیر گذاری آن افزوده است.

مدیرعامل بنیاد هدایت با اشاره به اینکه محتواهای جدید در این نمایشگاه ساماندهی شده است، مطرح کرد: به نوعی می‌توان گفت در نمایشگاه مسجد جامعه پرداز با یک موجود زنده مواجه هستیم که روز به روز درحال پیشرفت و ارتقا است.

وی با بیان اینکه بنیاد هدایت همزمان برنامه‌های بزرگی را در دست اقدام دارد، خاطرنشان کرد: در کنار تمام این برنامه‌ها، نمایشگاه مسجد جامعه پرداز به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری بالای خود نیز افتتاح شد.

حجت الاسلام میرمحمدیان، با اشاره به اینکه در راستای برپایی این نمایشگاه شاهد تلاش شبانه‌روزی نیروهای مخلص بوده‌ایم، تصریح کرد: همچنین از تولیت مسجد مقدس جمکران به دلیل اینکه محل برپایی نمایشگاه را در اختیار بنیاد هدایت قرار داد، قدردانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگرچه بهره‌برداری از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز امروز انجام شد، ولی مراحل تکمیل آن ادامه خواهد داشت و به صورت روزانه حرف‌های جدید و نو خواهد داشت.

مدیرعامل بنیاد هدایت با بیان اینکه تربیت راویان تخصصی از جمله دستاوردهای این نمایشگاه است، یادآور شد: مسئولین و اندیشمندانی که از نمایشگاه بازدید می‌کنند، با نظرات و سخنان خود می‌توانند در راستای ارتقای نمایشگاه گام بردارند.