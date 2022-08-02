مصائب تملک بناهای تاریخی از نگاه ضرغامی

به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هنگام سفر به تویسرکان و بازدید از بناهای تاریخی در فضای مجازی با انتشار ویدئویی از بازدیدش نوشت: «خانه های تاریخی که به ثبت می رسند باید به همان شکل باقی بمانند. اجازه هیچ‌گونه تخریب یا ساخت و ساز به آنان داده نمی‌شود. وزارتخانه ما موظف است اینگونه خانه‌ها را از صاحبان قانونی آنان خریداری کند.»

وی درباره بازدید از خانه مرحوم رحمت الله بیات نوشت: «اینجا خانه هنرمند و استادکار معروف منبت در تویسرکان است. ۹ فرزند دارد که باید به سهم الارث قانونی خود برسند. از این موارد در حوزه میراث فرهنگی فراوان وجود دارد. فقدان اعتبار لازم برای تملک آنها، موجب نارضایتی زیادی در بین مردم عزیزمان شده است. البته برخی موارد خاص را هر طور شده حل می‌کنیم.»

استاد رحمت الله بیات چهره ماندگار منبت کاری بود که در سال ۹۶ به رحمت ایزدی پیوست.