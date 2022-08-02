به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، سومین روز از سوگواره «سینما تکیه» عصر روز دوشنبه دهم مرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور سید مهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، محسن علی‌اکبری مدیرتولید فیلم «به خاطر هانیه»، مهوش افشارپناه بازیگر این فیلم، مهدی کریمی تهیه‌کننده «آژانس شیشه‌ای»، علی روئین‌تن نویسنده و کارگردان و تنی چند از سینماگران و علاقه‌مندان به سینما و هنر در سالن زنده‌یاد عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

«به خاطر هانیه» با واقعه کربلا همذات‌پنداری کرد

محسن علی‌اکبری که به عنوان مدیرتولید اثر عاشورایی «به خاطر هانیه» در برنامه حاضر شده بود، گفت: سینمای ایران هیچ وقت صاحب محفلی این چنینی نبوده و خوشحالم که بنیاد سینمایی فارابی محفل «سینما تکیه» را راه‌اندازی کرده است. امیدوارم این مجلس سال به سال پربارتر شود و هنرمندان ما هم صاحب تکیه‌ای برای عزای سید و سالار شهیدان شوند و با حضور بیشتر هنرمندان در این مراسم در راستای اعتلای بیشتر سینمای عاشورایی و دینی قدم برداریم.

وی در ادامه با اشاره به خاطرات خود از دوران تولید فیلم «به خاطر هانیه» بیان کرد: همه چیز در سینما از ایده و فیلمنامه شروع می‌شود و این ایده و فیلمنامه خوب است که در سینمای دینی و ارزشی مهم‌تر از هر بخش دیگری است. «به خاطر هانیه» یک ایده خوب از طرف کیومرث پوراحمد بود که با نگارش فیلمنامه‌ای خوب به فیلمی ماندگار در عرصه سینمای دینی ما بدل شد.

وی افزود: داستان این فیلم اینگونه شکل گرفته بود که زنده‌یاد اصغر عبداللهی و کیومرث پوراحمد در سفری که به بوشهر داشتند، دیده بودند در فضای آئینی و سنتی این شهر می‌توانند یک فیلم خوب را بسازند. «به خاطر هانیه» در فضای موزیکال و سوز و آهی که در مراسم عاشورای حسینی در جنوب کشور وجود دارد، ساخته شده است. البته اکثر مردم ایران با آواهای جنوبی در محرم آشنایی دارند و این آوا و نواها برای مردم تمام کشور زیبا و دلنشین است.

علی اکبری در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: «به خاطر هانیه» تعمدا در فصل گرما ساخته شد تا به صورت نمادین هم که شده با واقعه کربلا همذات‌پنداری کند. این نمادها به ارتباط مخاطب با فیلم کمک بسیاری کرد و سکانس‌های عطش را برای مخاطب باورپذیرتر کرده بود.

وی درباره کار با یک کودک یا نوجوان در این فیلم گفت: کار با بشیرو بسیار سخت و دشوار بود. او از بین ۲۵ کودک و نوجوان از روستاهای اطراف بوشهر انتخاب شد و توانست به خوبی این نقش را ایفا کند. در سکانسی که او دمام می‌زند در حقیقت زمان دمام زنی‌اش دو ساعت بود تا جایی که از حال خود خارج می‌شود.

تهیه‌کننده «به خاطر هانیه» در پایان صحبت‌های خود یادآور شد: به کیومرث پوراحمد باید تبریک بگویم که بارها به اثبات رسانده چگونه می‌تواند از کودکان آماتور در فیلمش بازی حرفه‌ای بگیرد.

فیلمی که یک اثر دلی بود

در ادامه این مراسم مهوش افشارپناه بازیگر فیلم «به خاطر هانیه» گفت: زمان زیادی از تولید این فیلم گذشته است و من به همین دلیل خاطره چندانی از این فیلم به یاد ندارم. تنها موضوعی که در خاطرم باقی مانده، این است که همه گروه با عشق و علاقه در فیلم سینمایی «به‌خاطر هانیه» کار کردند و به واقع این فیلم یک کار دلی بود. در ابتدا قرار بود نام این فیلم «زخم کهنه» باشد و مبنای آن هم همان زخمی بود که در صورت من بود.

افشارپناه با بیان اینکه «به‌خاطر هانیه» در جشنواره فیلم فجر آن سال خوب دیده شد، اما در اکران مهجور ماند و دیده نشد، اظهار کرد: خوشحالم که در فیلم «به‌خاطر هانیه» یک کار گروهی خوب انجام شد. به یاد دارم که در آن دوران آقای علی‌اکبری بهترین شرایط را برای تولید این فیلم فراهم کردند.

وی با اشاره به بازی بازیگر نقش بشیرو در این فیلم گفت: بشیرو بچه جدی و با استعدادی بود، او در کار تمرکز کامل داشت. در یکی از سکانس‌ها آقای پوراحمد به من گفت باید یک سیلی به او بزنی، این سیلی را واقعی بزن. در آن سکانس این بچه چنان یاغی‌گرانه مرا نگاه کرد که من سیلی را زدم و خیلی هم خوب درآمد. البته بعد از ضبط سکانس از او عذرخواهی کردم.

در ادامه این مراسم یک فایل صوتی از کیومرث پوراحمد پخش شد که او در آن درباره نحوه تولید این فیلم صحبت کرده بود و از سختی‌های فیلمبرداری در تیر و مرداد در بوشهر سخن گفته بود.

امام حسین (ع) بر شرافت خود ایستادگی کرد

نصرت‌الله تابش نیز به سیاق هر شب سوگواره «سینماتکیه» با محوریت تحلیل فیلمنامه‌های فیلم‌های عاشورایی گفت: با ذهنیت و زاویه دید حضرت زینب، کربلا چیزی جز زیبایی نبوده است. در تراژدی عاشورا حضرت اباعبدالله تمام دارایی، حتی جان و اهل بیت خود را فدای اسلام و دین خدا کرده و بر شرافت خود ایستادگی کرده است. وقتی داستان و واقعه دشت کربلا را از سمت اولیا الله نگاه کنیم، قطعاً جز زیبایی چیزی نخواهیم دید.

در پایان این مراسم با حضور سید مهدی جوادی، نصرت‌الله تابش، سید مهدی سجادی و مهدی کریمی از مهوش افشارپناه و محسن علی‌اکبری برای ساخت و بازی در فیلم «به‌خاطر هانیه» تجلیل شدند.