آتش سوزی در داخل منطقه سبز بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه السومریه نیوز، یک منبع امنیتی عراقی امروز سه شنبه از آتش سوزی در منطقه سبز بغداد پایتخت عراق خبر داد.

این منبع امنیتی گزارش داد که تیم آتش نشانی، زباله‌های موجود در یک ساختمان را که آتش‌گرفته بود، قبل از آنکه به دیگر قسمت‌ها سرایت کند، خاموش کردند.

منابع عراقی همچنین گزارش دادند که این حادثه تلفات جانی نداشته است.

گفتنی است تحولات عراق در روزهای اخیر با ورود حامیان جریان صدر به داخل پارلمان عراق، تنش زا دنبال می شود. در روزهای اخیر نیز تلاش ها برای تشکیل دولت جدید موفق نبوده و افق روشنی نیز برای حل این بحران دیده نمی شود.